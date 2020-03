Hijo del funcionario pide disculpas, pero insiste con que “no fueron 30.000”

Matías Gordillo celebró posteos de twitter en los quese hacía apología de la última dictadura militar. Ante la repercusión pública, hizo un descargo para, se supone, pedir disculpas, pero insistió con el negacionismo.

Ayer Plan B aniticipó que el hijo del actual Subsecretario de Energías Renovables del gobierno pampeano, Claudio Gordillo, había adherido a la campaña que busca desprestigiar a los movimientos de derechos humanos y justificar el terrorismo de estado.









Hizo una publicación propia que luego borró. El “hilo” en el que además comentó, reivindica a Videla y el Falcón verde. Esa cuenta que lo hacía “feliz”, fue suspendida por Twitter.

Tras la difusión pública de su posición, Matías Gordillo pidió disculpas… pero a medias, ya que insiste con el eslogan emblema de la lucha de abuelas, madres, hijos y familiares de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de estado.

Su descargo, es el siguiente:

Deseo expresar mis disculpas públicas a toda la sociedad, ante los hechos que son de público conocimiento referidos a mis apreciaciones sobre la Dictadura Militar, a mi entender no se interpretaron en forma correcta mis palabras en una discusión que se dio en una red social, había puesto que no justificaba la dictadura militar, la repudio, pero que no coincidía que fueran 30.000 los desaparecidos a partir de algunos informes.

No fue mi intención herir la susceptibilidad de todos aquellos que fueron atrozmente reprimidos a quienes acompaño en esta lucha, Me hago cargo de lo expresado pero quiero aclarar que lo dije en esos términos, NO SUBÍ FOTO ALGUNA, referida a todo esto MIL DISCULPAS y castigo a los responsables de quienes fueron los que arremetieron contra la sociedad. PERDON NO QUISE OFENDER A NADIE LEJOS ESTOY DE REIVINDICAR LA DICTADURA, POR EL CONTRARIO LA REPUDIO.

