Raquel Barabaschi repudió las publicaciones de Haspert: “son inconcebibles de una persona que se ha postulado a un cargo público”

La víctima del Terrorismo de Estado, Raquel Barabaschi, repudió las publicaciones a favor del golpe de estado de 1976 realizadas por el militante de Cambiemos, Hernán Haspert.

“Las víctimas y querellantes en los Juicios de Lesa Humanidad en La Provincia de La Pampa, queremos repudiar enfáticamente los posteos que el ciudadano Hernán Haspert , vecino y ex candidato a concejal en la localidad de Guatraché , realizara el 24 de marzo del corriente año, con motivo de la conmemoración del más sangriento golpe de Estado que se llevara a cabo en nuestro país”, indicó.









“Las publicaciones efectuadas tomaron estado público al ser difundidas en medios periodísticos locales, donde puede observarse las imágenes de Videla y el tristemente célebre Ford Falcon acompañados por la frase “ Feliz día de La Patria”. Consideramos que estas manifestaciones son lacerantes no sólo para quienes fuimos víctimas del Terrorismo de Estado, abogados querellantes que nos acompañan, nuestras familias, amigos, compañeros de lucha en el camino de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, sino para todo el pueblo Argentino que con sus más y sus menos, hace treinta y siete años viene construyendo ,sosteniendo y luchando por el Sistema Democrático , porque ha entendido que es el único que nos garantiza derechos, y porque hemos gritado al Mundo : ¡NUNCA MAS ¡”, señaló.

“Si bien es cierto que hubo otros posteos en este sentido, (todos repudiables y condenables ) tal como los del Doblense Gordillo, y habrá otros tantos más, es inconcebible que una persona que se ha postulado a ocupar un cargo público en un gobierno democrático, tenga este tipo de actitud. El momento crítico a nivel mundial que nos toca vivir por una pandemia , ha hecho que este 24 d marzo , por primera vez , no estuviéramos en las plazas y calles marchando y enarbolando nuestras banderas, lo que no impidió que nos enredáramos en abrazos y pañuelos en balcones, ventanas, patios, mensajes, redes”, afirmó.

“Hasta que no haya Justicia por los 30.000 compañeros detenidos/desaparecidos y cada niño robado por la Dictadura recupere su identidad ; mientras no reconstruyamos los lazos de solidaridad e igualdad con independencia económica , hasta que ningún niño pase hambre, cada Argentino tenga vivienda , trabajo digno y educación, seguiremos repitiendo cada día : No olvidamos , no Perdonamos, No nos Reconciliamos ¡!! Cárcel común y efectiva para los Genocidas- Nunca Más Golpes de Estado en Nuestra Patria- Repudio colectivo a los Negacioncitas y Defensores del Autoritarismo”, cierra el documento de Raquel Barabaschi.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios