Comerciantes no cumplen con los Precios Máximos

Florencia Ravario, directora de Defensa al Consumidor de La Pampa, se refirió a los controles para que los comercios de barrios cumplan con los precios máximos estipulados por el gobierno.

Además dijo que donde mayor problemas hay es en los comercios de proximidad porque los supermercados grandes ya están avisados.

La funcionaria provincial expresó que han encontrado «un número de infracciones” por parte de las y los comerciantes de la ciudad y alentó a la denuncia de los consumidores para intervenir en aquellos lugares donde no se respetan los precios oficiales de venta.

Ravario dijo que «no solo se hace la verificación y la sanción, sino también trabajar sobre la rectificación”, para que no sigan ocurriendo abusos. De lo contrario se procede a la clausura permanente si no se cumple con los tiempos requeridos por la normativa vigente.

¿Sobre qué línea precios se hace?

-Le estamos dando prioridad al de Precios Máximos, atendiendo a la emergencia que estamos viviendo.

Faltantes

La titular de Defensa al Consumidor dijo que «hay algunos inconvenientes en los comercios más pequeños, en los barrios. Por ejemplo productos de limpieza. Pero no tuvimos notificación de que exista algún inconveniente con la cadena comercial».

Alcohol en gel y líquido

Ravario indicó que «se ha aumentado el consumo promedio esperable para marzo y la reposición cuesta pero no es un faltante irreversible».

«En el caso del alcohol en gel y líquido sí, porque hay insuficiencia en la producción nacional. Por lo que sabemos que en ese rubro va a costar muchísimo conseguir ese producto y no podemos imputárselo al comerciante porque tenemos la alerta nacional de faltante», manifestó.

-¿Qué reacción tienen los comerciantes cuando aparecen?

-Las mayores nos están esperando y no sorprende porque ya están avisados. Pero los comercios mas chicos no tienen contacto con sus cámaras comerciales y no les suele llegar la información. Por eso sugerimos que se contacten y se enteren porque las normativas cambian hora a hora. Es algo propio de la emergencia.

Tratamos que los comercios barriales puedan cumplir las normativas por lo que trabajamos con ellos para que puedan trabajar con las normas porque les afecta y se les aplica directamente.

-¿Mucha diferencia de precios?

-Si, sobre todo en los comercios de barrio. Cuesta mucho más la adecuación y la aplicación de los precios claros porque en muchos casos sufrieron abusos de sus proveedores. Por eso decimos que tienen que denunciar cuando esto ocurre porque esto les afecta directamente.

-¿Hay variaciones día a día?

-No día a día pero si en los días previos a marzo. Hubo una previsión de venta mayor y los especuladores están ahí. Por eso salimos a la calle. Hay que trabajar con las actas de verificación y sanción porque sino esto no tiene corte. Más allá de trabajar en la prevención.

Sanciones

Tenemos sanciones de multa. Clausuras temporarias o permanentes si la situación no se restablece en los tiempos que indica la ley.

-¿Hubo cambios en aquellos comercios después de que fueron uds?

-Si. Están readecuando los precios. Es lo que corresponde y tienen que adecuarse como todos los demás.

¿Qué se puede hacer si esto no se cumple?

-Los vecinos pueden denunciar telefónicamente al 0800-666-1518 y también por correo electrónico nos pueden mandar capturas de precios o tikets al correo consultas@consumidor.gob.ar

