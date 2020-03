Durango propone que quienes trabajan durante la cuarentena no paguen el impuesto a las ganancias

La senadora Norma Durango, manifestó que continúa trabajando desde su casa y señala que es imprescindible quedarse en casa para combatir esta pandemia. Resaltó que están analizando un proyecto para reconocer al “personal que por las características de su trabajo, deben continuar con sus obligaciones laborales para que puedan ser eximidos del pago del impuesto a las ganancias”.

La legisladora pampeana indicó que “En esta época difícil en todo sentido, que estamos atravesando, lo mejor que podemos hacer es cumplir al máximo con el aislamiento, quienes por edad o enfermedades pre existentes estamos obligadas a quedarnos en casa. Ese, en este momento es nuestro mejor aporte para quienes no pueden quedarse y están cumpliendo su tarea encomiable e imprescindible para combatir esta pandemia”.









Remarcó que continúa trabajando: “haciendo un aprendizaje acelerado del uso de la tecnología, estos días con mi equipo seguimos trabajando en algunas iniciativas parlamentarias tales como el proyecto para declarar la emergencia pública en materia de alquileres en todo el territorio de la República Argentina, y que incluya a viviendas particulares y edificios comerciales”.

También señaló que “analizamos el reconocimiento al personal que por las características de su trabajo, deben continuar con sus obligaciones laborales para que en el corto plazo, puedan ser eximidas y eximidos del pago del impuesto a las ganancias”.

“Otra temática que estamos trabajando es la de resguardo de la población privada de la libertad, alojada en unidades penitenciarias del SPF, en este contexto de pandemia, garantizando la provisión suficiente de alimentos y de insumos sanitarios de higiene. También para que se intensifiquen las medidas de especial cuidado entre aquellas personas que son calificadas como población de riesgo mujeres con hijas/os, embarazadas, mayores de 65 años y enfermos/as con patologías preexistentes”.

Durango expresó que “nos hacemos eco del pedido de ARGENTORES, SAGAI y DAC solicitando a las y los responsables de programación de canales y señales que destinen una porción de su horario a la emisión de obras de ficción nacional, realizadas en nuestro país”.

Comentó que trabaja en: “el requerimiento de las y los empresarios de salas de cine, frente al cese total de actividades y las obligaciones salariales, tributarias, de alquileres etc. que deben afrontar”.

Finalmente afirmó que “Aunque no estoy en La Pampa, me he comunicado con el Gobernador Sergio Ziliotto, el ministro de Desarrollo Social y varios intendentes para informarme de la situación en La Pampa y ponerme a disposición”, dijo la senadora Norma Durango.

