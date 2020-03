Familia pampeana entrega viandas y barbijos a camioneros

Una familia realiquense comenzó a repartir viandas y barbijos de manera gratuita a los camioneros que transitan por la ruta en medio de esta cuarentena por la pandemia del coronavirus: «Es un homenaje a nuestro papá que toda la vida fue camionero y sabemos lo que significa» dijo Ana Laura, una de las hijas de «Pico» Alcaraz que hace pocos meses falleció.

Las viandas las realiza Stella Obregon, la mamá y las hijas se encargan de repartirlas junto a un barbijo que también confeccionan en familia.

«La vieja está feliz … esta noche duerme tranquila» nos dice Ana Laura, quien se encargó de ir a la ruta y parar a los camioneros que continúan trabajando para abastecer al país en medio de este contexto tan delicado «Hace días que viene mal por unos videos de unos camioneros que vio… hoy fui a las 11:30 horas de la mañana a ver si necesitaba que le comprara algo y me contó la idea que tenía, pero como no puede salir eso la complicaba»

Ana Laura es hija de un camionero que falleció hace cuatro meses y desde pequeña junto a sus hermanas y su hermano vivió en carne propia lo que significa tener a tu papá en la ruta «Como no la vamos a ayudar. Mi papá pasó mucha hambre en sus largos viajes por no tener dinero para comer o por ahorrar un manguito más para la casa y ver a un camionero llorar porque no lo dejan bajar a comer en ningún lado, o que los maltraten cuando son personas que nos están dando una mano terrible en esto que nos está azotando a todos es muy injusto», reclamó Ana Laura









«Ellos andan en la ruta para que a nosotros no nos falte nada» dijo y explicó cuál fue el menú elaborado por su mamá para entregar: “Hizo unos tallarines con salsa bolognesa y además les entregamos un poco de pan y un barbijo», dijo feliz mientras mostraba un conmovedor mensaje que prolijamente colocaron en cada vianda con la foto que recuerda a Don Alcaraz «BUENA RUTA COMPAÑERO, MUCHAS GRACIAS POR TODO».

Fuente y fotos: Infotecrealico.com.ar

