En las grandes cadenas de hipermercados se podrá ingresar hasta las 19,30 horas

La medida se acordó entre el CEC y las cámaras para cumplir con la normativa que implica el cierre de los comercios a las 20 y para evitar situaciones desagradables para trabajadores y trabajadoras de comercio. Piden solidaridad a la comunidad.

El subsecretario general del CEC, Rodrigo Genoni, pidió a la comunidad que sea solidaria con trabajadores y trabajadoras de comercio en distintas situaciones. Llamó a no hacer compras de último momento y cuando los comercios están por cerrar.

Genoni se refirió en primer término se refirió en declaraciones radiales a las y los trabajadores de grandes cadenas de hipermercados que llegan muy tarde a su casa y después del horario de las 20 horas, implementado en el marco de la pandemia por el COVID-19.

“Lo que voy a decir es histórico y de sentido común, históricamente, se tarda entre 30 y 40 minutos cerrar el supermercado luego de su horario de cierre”, dijo. “Por eso acordamos que todos van a abrir hasta las 20 horas, pero hasta las 19,30 horas, en las grandes cadenas de supermercados se va a poder entrar”, agregó.









Genoni explicó: “entendiendo que hay que cumplir con el decreto presidencial y a la vez que el local está abierto hasta las 20, lo que no quiero es que se le tomen los datos a los empleados cuando salen de su trabajo. Por eso ayer se planteó que estas cadenas mantengan abierto de 7 a 20, pero a las 19,30 horas no permitirá el ingreso, que haya media hora de tiempo para descongestionar el local”, dijo.

“Por eso le pido a la gente que entienda la situación y que sea solidaria. Cuando uno llama a un delivery, detrás de este servicio hay empleados. ¿Es necesario que las pastelerías, rotiserías o heladerías estén abiertas hasta las 12 de la noche? Detrás de estos delivery hay unos 500 trabajadores que llegan a su casa a la una de la mañana, solo para alimentar el ego de quienes no quieren cocinar o tomarse un helado?”, se preguntó.

Por otra parte el subsecretario general del CEC pidió a los municipios que ejerzan su poder de autoridad de aplicación. “Todos los días nos llegan denuncias de subas de precios, incluso una en Toay, que vendía el kilo de yerba a 300 pesos”, ejemplificó.

“Por eso, el municipio debe dedicarse a controlar los precios, a ver las normas de higiene y salubridad en los alimentos, abocarse a esas cosas”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“Además hay que definir bien cuál es el comercio que tiene que abrir. Si vos permitís que abran pastelerías, tortas dulces, helados, ¿por qué un vino no? ¿O por qué una chocolatería no? Tiene que haber reglas claras, se deben juntar todas las partes y acordar qué alimentos consumir. Si tu actividad está declarada dentro de AFIP con el código permitido, se terminó la historia y no se pueden agregar más productos para vender”, dijo.

“No es tan complicado, el tema de horario es el más fácil de resolver, el segundo tema es ver qué comercios abiertos y cuáles no y la Cámara de Comercio tiene mucha experiencia en eso. Hay un problema grande para el día después que se levante la cuarentena. Hay que esperar a que arranque la vuelta de la economía”, opinó.

En este sentido, Genoni advirtió sobre el corte en la cadena de pagos y el perjuicio para los comerciantes. “Una excelente decisión del gobierno provincial, es el de créditos de 18 cuotas a una tasa del 17%, pero por otro lado, a las empresas se les debe dar la posibilidad a través del Ibanking, de ver hasta dónde pueden cubrir los descubiertos. Porque si vos liberas cheques a 30, 60 0 90 días, pero si te deja de entrar dinero y no tenés la posibilidad de manejar tu descubierto, te vacían las cuentas cuando entran pagos. Y ahí se ve en el sector, el corte de la cadena de pagos”, explicó.

“Hay problemas graves. Nosotros necesitamos que el empleado de comercio cobre su salario y el sector comercial necesita paga esos salarios. Creo que no hay que enojarse, hay que trabajar en frío. La municipalidad tiene un rol el de estar en contacto permanente con la gente, la provincia y el gobierno nacional están trabajando de manera homogénea”, afirmó.

Consultado sobre si ha habido despidos en la ciudad, Genoni, dijo que “más que despidos es ver cómo se le paga. El trabajador informal, directamente está despedido, sabe que si cobra de manera semanal , está despedido de hecho”, indicó. “Y los que están en blanco, todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar más adelante”, agregó.

“En el caso de Techint, hay presiones muy grandes. Esto tiene que ver con presiones económicas y se pide que liberen la cuarentena. Como en Estados Unido e Inglaterra hay un sector que pide priorizar la economía, agradezco que no seamos ni Inglaterra ni Estados Unidos”, dijo.

