“Los profetas del odio y el dinero inician su contraofensiva”

La línea peronista Kausa Popular criticó a los sectores que utilizan la situación económica para tratar de mellar el poder del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Ziliotto y Luciano di Nápoli.

“En momentos en que el pueblo argentino se encuentra cohesionado y unido bajo una conducción firme y democrática como la del Presidente Alberto Fernández, comienzan a escucharse sugerencias o discrepancias con respecto a las medidas dispuestas en torno a la crisis del Corona Virus o COVID 19”, señalaron.

En un parte de prensa indica que “los sectores del capital concentrado, pertenecientes al Círculo Rojo, están viendo que el pueblo confía en el Presidente electo hace menos de cuatro meses, y entonces han dispuesto terminar cualquier tipo de “luna de miel” con el poder surgido de las urnas que asumió el 10 de diciembre. Como son astutos, no lo hacen en un enfrentamiento directo, sino que empiezan a deslizar comentarios para que circulen por lo bajo, manifestando su “preocupación” por la marcha de la economía, ante la suspensión de múltiples actividades –de hecho todas las que no resulten esenciales-, agitando fantasmas de recesión, despidos, hambre y miseria”.









“Lo que no pueden es doblegar el razonamiento “cartesiano” como el mismo Fernández calificara a sus dichos, de que para trabajar y para gastar, las personas deben primero sobrevivir, apostando así a la vida y no a la economía, que sin pueblo resulta un concepto prácticamente inútil. También apuestan –porque no tienen escrúpulos de ninguna naturaleza cuando de ganar dinero se trata- a producir el caos en forma directa mediante despidos que instalen la intranquilidad en la sociedad”, añadieron.

Aseveran que “ante estas circunstancias, KAUSA POPULAR, como una de las expresiones del pensamiento peronista, ha resuelto actuar en defensa del gobierno nacional peronista, destacando su accionar, así como su correlato del gobierno provincial, y también del municipal”.

“La línea de gobiernos peronistas ha optado decididamente por resguardar la salud pública, disponiendo y ejecutando para ello un conjunto de medidas protectorias de la población más expuesta al contagio en esta pandemia. En tal sentido, colaboraremos con dichos estamentos de gobierno en la denuncia de infracciones a sus disposiciones, en la identificación de personas en situación de riesgo social que por diversas circunstancias no son alcanzadas por las líneas de salvataje establecidas, y en realizar cualquier tipo de acción territorial que nos sea encomendada para lograr entre todos la superación de este momento crucial”, adelantaron.

“Argentina está en óptimas condiciones de evitar los desastres que esta pandemia ha provocado en los países centrales, y nada ni nadie debe hacer desfallecer a sus gobiernos en esta tarea de lucha por la vida de la mayoría de los argentinos. El pueblo tiene perfectamente identificados a los sectores que siempre apuestan al odio, la división y la anarquía, que son siempre los mismos, los que se aprovechan de cualquier circunstancia para mantener la posibilidad de acrecentar sus ganancias así como fugaron capitales a cuentas del exterior. Por ello, KAUSA POPULAR reivindica la acción de los gobiernos nacional, provincial y municipal, y se suma al sector de los que defendemos la vida antes que a la economía”, finalizaron.

