Diputados nacionales pampeanos celebraron la reapertura de bancos

Los diputados nacionales del Frente de Todos de La Pampa, Ariel Rauschenberger, Hernán Pérez Araujo y Melina Delú, resaltaron la decisión del gobierno nacional de reabrir los bancos el viernes, lunes y martes para facilitar el cobro de jubilaciones y AUH.









La disposición se tomó pensando en evitar la aglomeración de personas en los cajeros automáticos y en posibilitar el acceso al dinero de aquellos clientes que no utilizan, o no tienen, tarjeta de débito.

En tal contexto, los legisladores pampeanos destacan la coincidencia de esta medida con el proyecto de Resolución que ellos presentaron ayer lunes, donde pidieron que se restablezca la atención al público en las entidades bancarias.

El objetivo de la iniciativa es impedir que se siga afectando la estructura económica y social del país. En función de eso, los representantes pampeanos habían solicitado al Poder Ejecutivo nacional que adopte las medidas necesarias para que los bancos vuelvan a prestar servicios de atención presencial.

El proyecto plantea que en algunas localidades del interior de Argentina no existe una disposición acorde de cajeros automáticos, para garantizar que las operaciones bancarias puedan hacerse de manera remota. También señalaron la existencia de segmentos poblacionales que no están incluidos en los esquemas de bancarización o no poseen los conocimientos para operar de forma virtual, así como el caso de quienes poseen cajas de seguridad en los bancos y, actualmente, no pueden acceder a ellas.

Los diputados destacaron que esta circunstancia perjudica principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad, que necesitan del cobro de asignaciones y prestaciones asistenciales para poder satisfacer sus necesidades básicas.

Siendo así, los representantes pampeanos en el Congreso habían propuesto que se tomen las medidas pertinentes para que los bancos retomen la atención al cliente de manera presencial, bajo las modalidades que se crean convenientes en el contexto de emergencia sanitaria que se atraviesa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios