Con contenido para todos los niveles, Radio Nacional se suma al plan Seguimos Educando

Desde este miércoles 1 de abril, todas las entidades de la radiodifusión argentina (privadas, públicas, cooperativas, provinciales, universitarias, comunitarias y de los pueblos originarios) brindarán siete horas diarias de programación educativa de Seguimos Educando, una por cada uno de los siete niveles en los que está dividida pedagógicamente la educación, desde preescolar hasta el último nivel de la secundaria.









Esas siete horas (de 8 a 11 y de 15 a 19) van a estar disponibles en Radio Nacional (AM 870) y en http://www.radionacional.com.ar/ que será el centro de distribución del material.

Los programas tienen un docente a cargo y un conductor que los guía radiofónicamente, además de audios de materiales didácticos especialmente producidos. Entre los conductores están Gisela Busaniche, Gonzalo Bonadeo, Luciana Geuna, Monchi Balestra, Agustina Díaz, Cecilio Flemati y Florencia Halfon.

De 8 a 9, comienza el Nivel Inicial conducido por Agustina Díaz; de 9 a 10, Primer Grado (Florencia Halfon) y de 10 a 11, Segundo y Tercer Grado (Cecilio Flemati). Por la tarde, de 14 a 15, Cuarto y Quinto Grado (Luciana Geuna); de 15 a 16, Sexto y Séptimo Grado (Monchi Balestra); de 16 a 17, Secundaria Básica (Gisela Busaniche); y de 21 a 22, Secundaria Orientada (Gonzalo Bonadeo).

«Agradezco ser parte y remar la barca», manifestóGisela Busaniche periodista de Telefé y Radio con vos, quien será la conductora del espacio dedicado a la Secundaria Básica, de 16 a 17 horas. «En estos tiempos complicados que nos toca vivir, como comunicadora, no hay nada mejor que llevar la escuela a cada casa, a cada pueblo, a cada punto cardinal del país. Agradezco poder ser parte de esto y remar la barca», contó a Télam.

Si bien acepta que la escuela es irremplazable, cree que con «el equipazo de docentes» se logran «clases dinámicas y curiosas».»Invitamos a todos los chicos escucharlas y aprender juntos desde casa, en estos tiempos de pandemia», propone.

La periodista Luciana Geuna también hará su aporte en clases abiertas de matemática, lengua y ciencias sociales.

«El coronavirus tiene algo raro que es que uno piensa que por estar encerrado no puede ayudar o no puede hacer nada. Hay un frente social y económico en el que todos tratamos de ayudar para evitar que muchos se derrumben. Esta es una buena oportunidad y es un gran placer trabajar con estos docentes tan formados», contó la periodista que trabaja en el armado de clases junto aSabrina Flax, una docente de cuarto grano de una escuela porteña con alto nivel de vulnerabilidad. «Ella es un avión y la proyección de que eso se escuche en todo el país por radio, me emociona», explicó.

Por su parte, el periodista Gonzalo Bonadeo será uno de los participantes elegidos para la nueva etapa y en diálogo con Télam Radio dijo que no esperaba una convocatoria para sumarse a la iniciativa y lo asumió como un desafío que le produce “placer”.“No hay ninguna intención de sustituir a la escuela como ámbito, ni a los maestros, es una forma de confirmar que a la hora de aprender no hay un límite”, indicó.

«Esto no es una bajada de línea del Ministerio sino que se trata de una iniciativa con la cual estoy totalmente de acuerdo», sostuvo Bonadeo y pidió evitar vincular esta situación de emergencia con la idea de que «esto es un camino inevitable de la educación a distancia».

Por último, destacó el rol insustituíble de las escuelas: «Por infinidad de factores que van desde obviamente lo académico pasando por lo social, por la salud, por la alimentación, sabemos que en países como la Argentina la educación es absolutamente insustituíble, las escuelas son absolutamente insustituíbles».

«Estoy muy contenta porque es un momento muy dificil para muchos chicos que están en situación vulnerable», contó en tanto Florencia Halfon.

«Profesionalmente, me genera mucha responsabilidad. Creo que en este esquema, la radio puede sumar y ayudar a muchos chicos que no acceden a internet o a la televisión con tanta facilidad. Es un desafío y me tocan los chicos de primer grado. Yo voy a aprender a ser el vehículo entre los docentes y las familias, porque la idea es que los padres acompañen. Queremos que los docentes tengan un medio para facilitar su tarea», añadió la conductora del ciclo «Ahora dicen» que se emite en Futurock.

