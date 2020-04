Explotó en las redes: durante la pandemia, el BLP aumentó las comisiones más del 35 %

La casa crediticia pampeana quedó en el centro de las críticas por un aumento programado en diciembre. Sin embargo, se esperaba que suspendiera los aumentos como lo hacen los alquileres, cuotas de clubes, educación privada, servicios empresarios no esenciales, entre otros.

En tiempos de pandemia el sector privado no esencial enfrenta una difícil situación para atravesar el momento en que todo el mundo debe respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio para preservar su vida y la de los demás.









Con la comprensión del momento, o por obligación legal, distintos sectores suspendieron actualización de tarifas, comisiones, servicios mensuales. A modo de ejemplo, desde los servicios públicos hasta los alquileres, fueron obligados por un DNU presidencial.

Las empresas de telecomunicaciones, abren sus paquetes Premium, escritores, cineastas, teatreros, artistas plásticos, fotógrafos, abren sus contenidos pagos durante la pandemia.

Servicios particulares no esenciales, clubes, la educación privada, suscripciones digitales, clubes de compra, entre otros rubros, comunicaron que sostenían las tarifas hasta tanto se defina la crítica situación causada por la pandemia.

Quién no tuvo ese gesto comercial, o ese sentido común, fue el Banco de La Pampa. Es cierto que el aumento estaba programado, pero no es menos cierto, que todos los sectores tenían proyectada una actualización de la tarifa de sus servicios o labores, y muchos de ellos, comprendieron que no era el momento.

Con el cambio de mes, los y las clientas del Banco de La Pampa notaron un descuento mayor al que les hacían antes. Es que todas las comisiones aumentaron cerca de un 40 %. El más notorio, que muchos usan por el supuesto beneficio que representaba, es el de los “paquetes” de las cuentas.

Esos por el cual hasta hace dos meses, la carga de combustibles tenía un 40 % de descuentos un par de días a la semana. Primero, lo bajaron al 20 %, lo que significó para la mayoría un canje entre lo que supustamente se ahorraban y lo que sale mensualmente el paquete.

Con el aumento reciente, la ecuación es favorable al banco. Pero además de ese punto especial, el aumento se registró en todos los rubros: pago de cheques en caja, entrega de chequeras, extracciones en cajeros automáticos, depósitos en caja, transferencias por ventanilla, impresión de resumen de cuentas, entre algunos de los varios puntos cuyos precios aumentaron.

Botón de muestra.

Plan B reproduce algunos de los comentarios realizados en este diario ante una nota que ya adelantaba algunas quejas por los anuncios realizados durante la pandemia, especialmente para el sector privado de la economía, que resultaba difícil en su implementación, sumado a falta de atención de los teléfonos indicados o conversaciones online.

Algunos comentaristas, dijeron: “¿Y de los intereses en los préstamos no dijeron nada?; “Si saben intereses de cuotas fijas”; ¿Que ocurre con los plazo fijos?; “Me parece …que a esa guita no la vemos nunca más”; “El señor gobernador anunció créditos blandos y aumento del descubierto, nadie responde a esa inquietud, no se ha implementado nada, al menos para pequeños comerciantes será que el privilegio es solo para algunos..”; “Comparto que tienen que evacuar las consultas telefónicas!!!!!”.

Otra persona dijo “Siempre brindaron un pésimo servicio pero ahora es evidente por la cuarentena. Los clientes somos rehenes, no podemos elegir un banco que nos atienda bien y por lo tanto ni se les ocurre mejorar”; “Además se depositaron los sueldos sin los descuentos habituales del Banco como tarjeta Creditos y adelantos lo que va a ser un problema IMPORTANTE”; “¿Y del 37,5% que aumentaron sus comisiones este mes?”; Si los jubilados cobramos el 20 porque no nos hicieron los descuentos informados por mail el 10/03 y los hacen el ,01/04 con terribles aumentos en los préstamos personales eso es DELINCUENCIA BANCARIA!!!!!”.

Además, criticaron porque “estoy llamando hace ,10 días y nadie me dan pelota ,mientras tanto ellos se aprovechan y nada menos de los jubilados que somos los que cobramos MIERDA SEÑORES , ESTÁ SE LA voy a pelear hasta el final, porque nos están estafando , tengo todos los mail guardados, quienes son ellos para robarme 2500 por no descontar el día q nos depositaron y a mí madre exactamente igual con 83 años”; “Ahora sí que estamos TODOS EN EL HORNO , el BCO PAMPA te manda un resumen el 10/03 y el 20/3 te mandan otro dónde los aumentos van desde los 2000 hasta 6000 y 8000 en los préstamos personales a jubilados , ahora las entidades bancarias decidieron q los q.pagaban el mínimo de las tarjetas de créditos tienen q hacerlo en su totalidad o te descuentan el mínimo y lo otro es refinanciado al 49 por ciento , yo me preguntó porque en estos momentos cuando más se necesita para medicación y alimentos con sueldos de 30000 pueden llegar hacer semejante aberración, realmente son todos en una palabra”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios