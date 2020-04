La salud por delante de lo fiscal

La pandemia de covid-19 agravó las condiciones socio económicas en nuestro país. En ese marco, el Poder Ejecutivo Nacional intervino con una serie de medidas paleativas para los sectores más perjudicados por el impacto de la crisis (una guerra contra un enemigo invisible, como la describió el presidente). Con el Congreso cerrado, esto se ha hecho en mayor medida a través de DNU del presidente Alberto Fernández. El diputado nacional e integrante de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ariel Rauschenberger (*), cuenta que aporte hacen las y los diputados durante este periodo excepcional y analiza los alcances de las acciones adoptadas por el Ejecutivo.









-El PEN dispuso una serie de medidas para mitigar los efectos negativos de la recesión general por la pandemia. ¿Qué está haciendo el Legislativo en este momento? ¿En que trabajan las y los diputados?.

-Nosotros en virtud de esta crisis y del aislamiento social trabajamos de manera remota. La legislatura lleva adelante un proceso de modernización y habilitó un sistema que permite trabajar con videoconferencias y un sistema en línea para la presentación de proyectos.

Presentamos proyectos a partir de este sistema y llevamos adelante videoconferencias donde las Comisiones funcionan de manera virtual pero no pueden emitir dictamen. Eso se tiene que modificar a través de un cambio de reglamento para que permita sacar dictamen si se tiene que seguir con el aislamiento, o si se necesita una ley porque no se puede aplicar por DNU.

Hablamos con el ministro de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, y está previsto la que viene con el de Agricultura y Ganadería, todas reuniones informativas donde planteamos las inquietudes y el Gobierno explica las acciones, de manera detallada, lo que se está haciendo desde que empezó la pandemia.

Los diputados de La Pampa recibimos mensajes y consultas de la gente. Ya sea monotributista, ayuda social, jubilados, sobre todo por el tema bancos, los estudiantes con los datos móviles, gente con necesidades sociales y que requiere ayudas del Estado. Hay mucha información dando vuelta y por ahí la gente tiene dudas, nos escribe, y nosotros aportamos en la comunicación con los gobiernos y los municipios.

Uno de los puntos que más reclamos hay es lo relacionado al cierre de los bancos porque hay un gran sector que no está bancarizado, como lo son los jubilados que no usan los cajeros y homebanking. También los cheques que no se pueden cobrar, o quienes están en el sector informal de la economía y se ven afectados por la falta de efectivo.

Yo hablé con el presidente del BLP porque no había sido declarada la actividad bancaria como actividad esencial y esto hizo que no pueda ser atendida la gente como se debe. Este parate complica el desenvolvimiento de las familias y las Pymes. Nosotros esperamos que con las medidas que se van a adoptar en las próximas horas esto se vaya resolviendo.

-¿Qué significan las medidas anunciadas y que impacto real tienen en la población afectada?

-En Argentina terminamos un 2019 con una economía devastada. Una situación socio económica complicada. En ese contexto el presidente inmediatamente empezó a tomar medidas para cambiar este rumbo, donde teníamos una pobreza del 36%, y nos agarra esta pandemia mundial, que afecta la economía de todos los países. En ese marco, Alberto puso la salud por encima de la economía, y un Estado presente que ha tomado medidas para atender a los sectores más vulnerables, y donde tenemos medidas para jubilados, AUH, desempleo, PyMes, como lo son los bonos, las medidas bancarias para el pago de sueldos, el programa para empleadores y trabajadores que funciona de manera compensadora.

Tal vez no sean las suficientes pero han sido importantes, y se está en el camino correcto. Creo que Argentina ha dado un ejemplo a nivel mundial. El presidente se ha puesto a la cabeza y hay que saludar el acompañamiento de todos los sectores políticos. Y hay que resaltar el esfuerzo de todos los sectores en un momento que necesita del gesto de todos.

-¿Cómo se paga todo esto?

–El presupuesto nacional del 2020 no se aprobó. El gobierno no tiene un presupuesto elaborado y se prorrogó el de 2019. El de este año se iba a presentar por estos días antes de que se instalara la pandemia. Eso hace que el gobierno funcione con un presupuesto prorrogado donde se reasignan partidas de distintos sectores para lo que es hoy la prioridad sanitaria y la atención de los efectos del covid-19, no solo de salud sino también social y económico.

Por otro lado también se está recurriendo a la emisión. En este caso, como lo expresó el presidente, está dejando de lado lo fiscal porque la situación lo amerita. Tratar de con un shock de recursos mitigar los efectos que esto está generando en toda la población.

Seguramente puede tener algún efecto inflacionario, pero dado las restricciones cambiarias que existen hoy en día (cepo), salvo lo que ocurre con la remarcación de precios, que en esto el gobierno va a tener que ser inflexible, pero no es significativo dado el contexto en el que nos encontramos.

-La situación de las provincias es complicada porque los recursos fiscales no son los mismos, por el parate total y, si bien los gobernadores habían acordado con el presidente la continuidad del aislamiento obligatorio, ya hay alguna flexibilización de la cuarentena.

–Nuestro gobernador también se ha puesto al frente de este tema y ha tomado decisiones oportunas. A través del BLP con créditos y demás como hizo Nación. Tanto el gobernador como su equipo están llevando esta pandemia con mucha responsabilidad. También se anunciaron prorroga de los impuestos fiscales, pero hay que ser cautelosos. Se están destinando muchos recursos del Estado provincial para esto y se está trabajando en conjunto con Nación.

El efecto del parate en la actividad económica afecta en la recaudación y la coparticipación. Se está hablando de una caída muy importante en la recaudación de marzo. El tema es que las provincias no tienen la facultad de emitir como si lo tiene Nación, eso complica aún más el contexto de las provincias. Pero La Pampa tiene una administración sólida, distinta al resto de las provincias, pero esto no quita que no se necesite del apoyo de la Nación y que seamos cautelosos con el uso de los fondos públicos. En los próximos días Nación va a anunciar medidas para las provincias porque los efectos de la crisis les pega a todas las provincias, y va a tener que haber una ayuda más allá de los $6.000 millones.

-¿Con qué nos vamos a encontrar después de que pase el aislamiento y se empiece a mover todo?

-Tenemos que seguir acompañando las medidas del gobernador y el presidente, y de todos los que están haciendo un esfuerzo para atender esta situación. Si creo que tiene que haber una liberación gradual progresiva por sectores. Aspiro a que se atenúe el impacto de la crisis sanitaria, para que podamos salir de esta situación con la menor cantidad de víctimas y afectados posibles.

En lo económico tenemos confianza en las acciones del gobierno que siga ayudando a los distintos sectores. Esta pandemia mostró la diferencia entre tener un Estado presente y cuando no está. Esto va a significar un antes y un después.

-La vez anterior que hablamos te referiste a la falta de coherencia de Cambiemos por la defensa corporativa que hicieron sus referentes cuando se discutió recortar las jubilaciones de privilegios. Ahora se supo que también ese sector estuvo detrás de la campaña para bajar los sueldos de “la política”, en respuesta al discurso de Alberto Fernández contra Paolo Roca, CEO de Techint, por despedir a 1.500 trabajadores en medio de la crisis.

-Hasta el momento hubo un acompañamiento de todos los sectores políticos para atacar a la pandemia. Esto funcionó como una tregua política. Pero se produjo un corte, provocado por un sector minoritario que representa la anti política, más allá de los gestos que compartimos que hay que hacer, pero creo que esto responde a una posición muy propia de quienes fueron los que incitaron a esta maniobra.

Lo más importante hoy en Argentina es como controlamos y combatimos la pandemia. Y lo que quisieron hacer con esto es desviar la atención.

-¿Que análisis haces de la propuesta de reestructuración de deuda del ministro Guzmán con los acreedores, y la intención de un nuevo acuerdo con el FMI?

-El ministro describió una serie de lineamientos sobre los cuales planteó la reestructuración de la deuda en un marco de sostenibilidad, en un plazo de 5 años de no pago de deuda, de un planteo de reducción fuerte de los intereses, y diferenciar lo que es público de la deuda en moneda extranjera.

La propuesta formal aún no ha sido presentada, pero en principio, estaría teniendo el rechazo de los bonitas.

Por otro lado el ministro confirmó que no solicitó al FMI la línea especial por la pandemia. Argentina por ser miembro tiene para casos como estos un crédito que puede utilizar y no se solicitó. Podría servir como ocurrió con la crisis financiera de 2009, cuando el país recibió unos 2.500 millones de dolares. Para esto no requiere la presentación de un plan económica.

Para entender la magnitud del efecto global de la crisis, no por nada el FMI salió a decir que la prioridad es la salud y la deuda pasaba a un segundo plano. Eso puede significar alguna ventaja, entre comillas, que en este contexto se puedan conseguir algunas condiciones más favorables para el país. El golpe económico es en todo el mundo no solo para Argentina.

-¿Pensas que es el momento de que se investigue deuda y se suspenda su pago?

-Creo que más allá de lo que el FMI fije, estamos ante una situación totalmente excepcional de colapso mundial, que habilita a que esto se pueda dar y se plantee a través de una propuesta con fundamentos.

La investigación de la deuda y su trazabilidad, es decir cómo se originó y a que se destinó, nuestro bloque y el presidente ya han tomado a determinación de hacer esa investigación, para que se determine con claridad los destinos de la deuda y los responsables.

Proyecto liberación del paquete de datos móviles

“Con la cuestión de la suspensión de las clases, hay muchos reclamos de los estudiantes para que se liberen los paquetes de datos móviles por las clases virtuales que se están dando. Esto también sirve para los docentes que llevan adelante su trabajo a través de plataformas virtuales y móviles, el teletrabajo de otros sectores”, manifestó Rauschenberger.

En ese sentido, se pidió que “a través de la autoridad de aplicación, se ponga a disposición de los usuarios la mayor velocidad y capacidad de navegación posible”.

“Por esto conversé con el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, el Concejo Universitario Nacional también recibió este reclamo de las universidad, y algún resultado se ha logrado porque todos los programas edu.ar se han liberado y se ha pedido tanto a Claro como Movistar que aporten a esta situación”, contó el legislador nacional.

El proyecto fue presentado con el diputado Hernán Pérez Araujo y la diputada Melina Delú, el lunes 30 de marzo, junto con el de la apertura de los bancos, y moratoria para las PyMEs hasta el 30 de junio.

Cabe mencionar que AFIP ya tomó esta decisión, en consonancia con lo presentado por los diputados pampeanos. Además la moratoria comprende obligaciones que vayan más allá del 30 de noviembre de 2019, porque el sector pide incluso obligaciones a vencer el 31 de marzo del 2020.

El legislador presentó otro proyecto para que se promueva la investigación y el tratamiento del coronavirus, y otro sobre plantear un consenso de los gobiernos provinciales y el PEN, para ver cómo se puede sobrellevar la situación una vez superada la pandemia. Esto es, como se van a desarrollar pautas sanitarias, económicas, sociales, fiscales, entre otras.

Por último pedirá que se exima de ganancias el bono que paga el gobierno a las y los trabajadores de Salud y Seguridad.

*Ariel Rauschenberger, diputado nacional por el Frente de Todos; vicepresidente 2° de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa (2007-2011); ministro coordinador de Gabinete La Pampa (2012-2015).

