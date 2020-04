Ojo, ¡el banco, no abre para vos!

Mañana viernes las entidades financieras abren sus puertas solo para quienes no tienen tarjeta de débito o no cobraron el haber durante el mes pasado. Existe también un mecanismo de atención para no girar en descubierto.

En medio de la pandemia, se prevé que mañana será un día caótico en las puertas de los bancos. La gente se va a agolpar para tratar de solucionar su problema, pero no todas las personas podrán hacerlo.









Se ha dispuesto un procedimiento para respetar el distanciamiento social y la prioridad serán las personas que no tienen tarjetas de débito o quienes tienen que ingresar fondos a sus cuentas para no girar en descubierto.

Están convocadas aquellas que tienen que cobrar algún plan social, jubilación o pensión, siempre y cuando no tengan tarjea para hacerlo por cajero automático. Esto incluye a aquellos que la perdieron o se las “tragó” el cajero.

Pero, para la mayoría, ¡no abren los bancos!

Si sos un comerciante bancarizado, un empresario chico, mediano o grande, un cliente que tiene que hacer una extracción abultada, una transacción que necesita el visado de la entidad, el otorgamiento de un poder, solicitar préstamos o algún tipo de servicio que no sea cobrar algún haber, el banco, ¡no abre para vos!

Rige hasta el momento la restricción de apertura para los bancos porque no están incluidos en los sectores considerados esenciales en el marco de una emergencia que afecta a la mitad del planeta por la propagación del coronavirus.

