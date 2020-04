Christensen  cruzó a Ardohain: “enarbolaban la bandera de los mercados pero ahora reclaman la presencia del Estado”

El presidente de Unidad Básica Villa Alonso, Oscar Christensen, salió al cruce de las críticas de Martín Ardohain al presidente Alberto Fernández, quien criticó a empresarios que despiden a trabajadores y trabajadoras.

“Cuando la memoria es selectiva y la hipocresía se potencia, hay personas que se pueden calificar como ingenuos, ignorantes o malvados; y este parece ser el caso del Diputado Martin Ardohain, presidente del bloque de diputados provinciales del PRO. No creo que sea ingenuo, dudo que sea ignorante y casi estoy seguro que hay un fuerte sentimiento maléfico en las declaraciones, mejor dicho; en su alegato realizado en el Recinto de la Cámara de Diputados de La Pampa cuando se trató el fondo solidario y la ampliación de facultades del Poder Ejecutivo para combatir la pandemia del coronavirus”, indicó.

“El diputado Ardohain “aconsejó” al Presidente Fernández que no profundice la grieta y marcó como error, agradecer la actitud solidaria de un dirigente gremial al que catalogó como un ciudadano “multiprocesado”; pero su memoria selectiva no recuerda que su jefe político, referente nacional y ex presidente asumió la Presidencia Argentina procesado en más de doscientas causas; que varios de los funcionarios nacionales durante la gestión macrista cargaban sobre sus hombros causas penales por delitos comunes, tal el caso del ex ministro de agricultura Miguel Etchevehere procesado por lavado de dinero y evasión impositiva al asumir sus funciones; tampoco recuerda que el ministro de energía del gobierno anterior Juan José Aranguren fue procesado por negocios incompatibles con su función cuando era, además, accionista de Shell a quien le compraba gas y combustibles”, recordó.









“En el marco de sus disquisiciones, asumió la defensa de “los empresarios” que fueron mencionados por el Presidente por su falta de solidaridad y ubicación ante una situación extraordinaria por pandemia en Argentina. En esa postura asumió que Techint, o sea Paolo Rocca, despidiera a más de 1400 obreros de sus empresas y que el “amigo del alma de Macri”, Nicolas Caputo dejara sin trabajo a más de 700 trabajadores de su empresa Grupo Mirgor y que según el criterio de Ardohain era legal; la pregunta sería si esas decisiones eran legítimas o imbuidas de un sentimiento solidario y nacional. Tampoco recuerda que su presidente Macri modificó una ley por decreto para permitirle a su familia, más precisamente a su hermano Gianfranco, blanquear mas de cuatro millones de dólares de paraísos fiscales; ese dinero que fue fugado para evitar pagar impuestos hoy sería necesario para afrontar los gastos extraordinarios que significa combatir al Covid 19”.

“El alegato del diputado Ardohain en la sesión de la Cámara de Diputados solo es comparable a la moraleja del “pastorcito mentiroso”, así es la poca credibilidad que tienen los dirigentes del PRO luego de tantas mentiras”, dijo.

“La indignación que provoca el diputado Ardohain con sus palabras y la hipocresía que demuestra al pretender dar “consejos” al Presidente sobre no profundizar la grieta se contrapone con las políticas aviesas, interesadas y desestabilizadoras de su partido a nivel nacional. El llamado a un “cacerolazo” en contra de los políticos, la exacerbación del odio por los que piensan distinto, la profundización del anti peronismo y el extremo de negar el aplauso que se hace diariamente para agradecer a quienes nos cuidan, y a todos los servidores públicos que combaten la pandemia en la primera línea, con el objeto de evitar que ese gesto se considere un agradecimiento al liderazgo que el Presidente asumió ante la desgracia y que no se tome como un saludo por su cumpleaños; eso es el odio en toda su expresión”, dijo.

“La dirigencia del PRO demuestra que la situación social y sanitaria de nuestros compatriotas tiene poca o nula importancia para ellos; solo tienen en cuenta sus propios intereses y los negocios que pueden hacer a costa de la mayoría de los argentinos. Durante su gobierno enarbolaban la bandera de los mercados y las supuestas bondades que esto significaba; es por ello que eliminaron el Ministerio de Salud, bajaron los presupuestos de ciencia y tecnología, los institutos de investigación sanitaria, los salarios de nuestros científicos y acotaron recursos para los laboratorios nacionales que producen medicamentos entre otras áreas sensibles; pero ahora reclaman la presencia del Estado y su acción para cubrir a las empresas, repatriar turistas que viajaron irresponsablemente al exterior en épocas de cuarentena y realizar los test para identificar a contagiados, pero nadie dice que por el endeudamiento irresponsable y delirante del gobierno anterior dejó a la Argentina en default y sin recursos para enfrentar financieramente a la pandemia”, agregó.

“Este es un momento en el cual los dirigentes nacionales, provinciales y locales debemos tener la responsabilidad de acompañar las medidas de los gobiernos, sean del color político que sean, porque la prioridad es nuestra gente”, señaló.

“Que nadie pretenda sacar ventaja de esta situación, porque todos estamos en el mismo barco y nos salvamos todos, o no se salva nadie”.

Oscar Christensen

Presidente Unidad Básica de Villa Alonso

Partido Justicialista – Distrito La Pampa

