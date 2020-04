El CEC reconoció que la situación es complicada y pidió solidaridad a empleadores

Desde el Centro Empleados de Comercio aseguran que tratan los reclamos por falta de pago de salarios caso por caso. Genoni pidió cautela y solidaridad. EL CASO DE UNA EMPLEADORA QUE DONARÁ PARTE DE SU JUBILACIÓN A SU EMPLEADA PARA PAGAR EL SALARIO DE ABRIL.

El subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, se refirió a la actual situación económica y a la dificultad que han expresado empresarios y comerciantes de la ciudad para afrontar el pago de salarios del mes de marzo.









Genoni opinó que la reciente flexibilización de la cuarentena no beneficia a Santa Rosa. “Tenemos un alto nivel de empleabilidad en lo privado en el comercio, que es una de las actividades principales de la provincia y que genera trabajo a nivel exponencial”, dijo en declaraciones radiales.

“Esto da trabajo y es retroalimentador. Y en las actividades del nuevo decreto, se habilitaron la venta de materiales, mantenimiento, que habilita a lo que es jardinería, fumigación, tanto en el sector empresarial y del hogar. Este decreto empieza a habilitar a los grandes productores, corralones para construcción, comercios que tienen que ver más con la necesidad del país, que la necesidad de consumo individual de las personas”, opinó.

“Hay mucho de sentido común en estas habilitaciones. Lamentablemente, no se está habilitando al comercio común que la está pasando mal, en marzo se van a pagar los salarios, pero en abril será muy grande la caída de salarios”, advirtió.

“Ahora, el capital de un empresario, si no arranca la parte operativa, el empresario con lo único que cuenta es con efectivo, con sus ahorros. Puede haber un 20% de empresarios que pueda capitalizar su plazo fijo y bancar unos tres meses. Pero lo que va a pasar acá es que muchos no van a pagar sueldos. Yo no puedo ir a prender gomas al primer comerciante que no pague sueldos, porque van a ser muchos, voy a tener que comprar una gomería”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“Esto tiene que ver con la conciencia de entender que el 15 de abril, cuando arranquen las actividades, la gente no va a salir comprar consumo de segunda necesidad como ropa, electrodomésticos, pantalones y camisas. ¿Para qué vas a comprar un pantalón si no tenés adónde ir? Eso vendrá después. Habrá comercios que van a estar muy golpeados”, agregó.

“Cuento un ejemplo: ayer me llama una mujer, odontóloga, jubilada con un negocio en el centro. Me dice: ‘yo pagué marzo, pero no voy a poder pagar abril’, hablando de sueldos y me contó: ‘ya lo hablé con Claudia (la empleada) porque de ese comercio vivimos los dos y me comprometí con ella a darle la mitad de mi jubilación’, la empleadora”, reveló Genoni.

“Algunos se enojan cuando Fernández habla de solidaridad, pero vos fíjate la actitud de la mujer: le va a dar la mitad de su jubilación a la empleada que tiene en el comercio”, resaltó el subsecretario general del CEC.

“Por eso, cuando Fernández habla del empresario que no tiene que ser mezquino, no está hablando del comerciante de Santa Rosa, está hablando de grandes empresarios, con miles y millones de dólares, que echan trabajadores como si fueran moscas”, afirmó Genoni.

“Todos saben que yo defiendo siempre a los trabajadores, pero ayer hablaba con un empresario de una casa de deportes de Santa Rosa y me dijo que podía bancar uno, dos meses. ¿Luego qué hago, pago con zapatillas y ropa? Si no las vendo, no genero efectivo y me quedo sin plata en las cuentas. Hay que entender que si esto se habilita el 13 de abril, la gente no le va a ir comprar para salir a correr o caminar. Y él lo sabe”, dijo.

“Por eso, cada vez que me llaman por el tema de salarios y que no pueden pagar yo diferencio dos cosas: una cosa es la empresa que dice que tiene mucho capital y sabe que si esto se habilita, podrá pagar y ahí vos le decís que están los RePro, créditos de Banco de La Pampa, hay empresas que pueden saltar una situación financiera, porque tienen una situación crediticia ante el banco y que les va a otorgar un crédito”, opinó Genoni.

“Pero hay otras empresas y comercios que no van a tener esa posibilidad, que apenas sacan para el empleador. Acá es donde entra a jugar el tema de la solidaridad. Hay una empresa de autoservicios en Toay, con dos locales y a la que hay que hacerle un control de precios. Hoy los autoservicios tienen que tener ganancias mínimas e indispensables, para sostener abierto. No es momento de ser ventajero en el autoservicio o despensa del barrio para poder crecer”, indicó Genoni.

“Estamos en un momento muy delicado, día a día, hay que tener mucha paciencia y el sindicato está asesorando empleado por empleado, trata de no hacer grandes comunicados. Por ejemplo, el tema de Garbarino ya lo sabíamos, pero cualquier empleador tiene tiempo hasta el martes para pagar los sueldos, porque está dentro del cuarto día hábil. A partir del miércoles, el sindicato inicia los reclamos”, explicó Genoni.

“Tengamos cuidado al no hablar del pago de los salarios porque es un momento muy sensible que vamos a pasar en marzo, va a ser muy sensible en abril y en mayo va a estar muy complicado. Esto es hablar trabajador con trabajador, empresa con empresa, ponerse de acuerdo”, reconoció Genoni.

“Y acá le pido a los empleadores, que sé que más del 90% están pagando los salarios de marzo. Abril va a estar complicado, pero esto hay que arreglarlo: digo, el empleador, que se ajuste un poquito. Hay que hablar de solidaridad”, cerró Genoni.

Consultado sobre las opiniones que piden bajar los costos de la política, Genoni dijo: “creo que no es el momento de agitar, ni de discutir lo que tiene que hacer la política. La realidad es que los cargos ejecutivos no tienen que ser gratis. Conozco gerentes del Banco de La Pampa que ganan $350.000 y algunos quieren que el Presidente (Alberto Fernández) gane 80.000”, criticó.

“Pongamos otro ejemplo con el Gobernador. Quienes están en cargos ejecutivos tienen que tener su parte económica resuelta para pensar el en progreso de todos los pampeanos. Tiene que haber coherencia con el cargo que ocupan. Porque los empresarios no quieren resignar ganancias y si se les aplica el Impuesto a las Ganancias, zapatena. Hay que tener cuidado con las cosas que se reclaman. La sociedad en su conjunto tendrá que hacerse un replanteo de donde salen los políticos”, dijo.

“Se habla de la corrupción y es estructural. El 40% de la economía está en negro. No es solo el político el corrupto, no hay empresarios condenados por pagarles a políticos corruptos. Hay que terminar esto de raíz, pero hay que ir por todo. En este caso, la política es la que está sacando el país adelante”, señaló Genoni.

