La cultura (de la plata) es más fuerte

El relajamiento excepcional del aislamiento social preventivo y obligatorio recibió de parte de la sociedad el comportamiento habitual: largas colas en busca del bien deseado. ¿Se terminó de facto la cuarentena?

La apertura de los bancos con el fin de atender la demanda de quienes no podían sacar dinero de sus cuentas, ya sea porque no tienen el plástico o porque lo tienen y nunca lo habilitaron o aprendieron a usarlo, provocó el amontonamiento de personas detrás del objetivo.









Las fotos, mucho más las que se reciben de lugares superpoblados como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestran que el temor al coronavirus quedó de lado ante la prioridad de hacerse de sus billetes.

Es sabido que en determinadas franjas etarias no prendió la utilización de la tecnología para la realización de compras o pagos sin tener la necesidad de contar con el dinero físico.

También lo es que el sistema financiero no hizo las inversiones necesarias, ni dispuso la utilización de todas sus herramientas para un operativo como este, con el fin de facilitar las cosas. ¿No se podía llevar la banca móvil a los barrios, con un cronograma definido a fin de brindar una atención focalizada de la demanda existente? Quien sabe, lo que se sabe, es que no lo hicieron.

También es evidente, que no hay cajeros automáticos suficientes. En especial de la red de bancos privados, que obligan a los santarroseños a dirigirse sí o sí al centro.

En las colas que se ven en Santa Rosa, un cronista de este medio escuchó de los más variados justificativos: “tengo la tarjeta pero nunca la usé”; “me la tragó el cajero”; “la asignación del pibe siempre la cobré por el cajero humano”; “todos los meses hago la misma cola porque no confió en el cajero automático”; “soy la apoderada de mi mamá, nunca tuvo tarjeta”.

Las argumentaciones encierran, más que la resistencia a la utilización de la tecnología, la inmutabilidad de una práctica cultural. Hay un sector de la sociedad que programa su salida mensual al banco. Por necesidad, por costumbre y hasta por paseo, pero lo hace.

La decisión gubernamental buscaba que las más de 2 millones de personas que no tienen otra forma de hacerse de sus fondos, tuvieran la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, en más de uno de los argumentos escuchados hoy, sobresale la costumbre de ir al banco, la desconfianza en el sistema financiero o el desconocimiento de las nuevas herramientas.

A pocos metros, cerca de las 10 de la mañana, una señora jubilada pagó en una despensa su compra de $2.020 con dinero en efectivo y comentó: “yo tengo la tarjeta, pero nunca la uso. Hoy no fui porque me administré bien y no tuve que ir. Si me quedo sin plata, le pido a mi hija y después se la devuelvo”.

Una consecuencia no deseada de una medida que buscaba contener a una franja importante de la sociedad que se encontraba angustiada por no contar con los billetes físicos en su poder, fue la de olvidarse que el país y parte del mundo se encuentran inmersos en una pandemia.

Hoy, detrás de la necesidad de hacerse de los pesos para satisfacer ciertas necesidades, se generó una pausa en las medidas preventivas porque no se respetó la distancia social (basta ver las imágenes), no se respetó la prohibición de amontonamiento de personas, y no se respetó la prohibición de circulación: como era de esperar, varias de las personas mayores, fueron acompañadas por hijos, hijas o nietas, que en el auto, esperaban la finalización del trámite.

La Pampa es una provincia que solo tiene 3 casos positivos. Pero, en la llamada Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, ¿se evaluaron las consecuencias que tendría esta medida? ¿Se produjo un levantamiento de hecho de la cuarentena? ¿Para ver las consecuencias de esta decisión habrá que esperar un período de incubación de 14 días?

El tiempo, y una cepa de un virus desconocido, lo dirán.

