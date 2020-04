El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos (MPDH) rechazó la domiciliaria otorgada al represor de la Subzona 14, Carlos Reinhart, y denunció que como querellante en los juicios de lesa humanidad no fue notificado de la medida.









El MPDH apuntó contra el Servicio Penitenciario Federal por el arresto domiciliario otorgado al integrante de la patota policial de la Seccional Primera de Policía de Santa Rosa durante la dictadura, Carlos Reinhart. «Su persona es sinónimo de genocidio y terror», expresó.

«Reinhart es parte de la pandemia genocida que azotó nuestra patria arrebatándonos la vida de 30.000 compañeras y compañeros. En el mismo sentido nos oponemos enfáticamente al pedido de prisión domiciliaria de los represores Ochoa y Perez», manifestó el organismo de derechos humanos.

El represor fue condenado en agosto del año pasado en el segundo tramo del juicio Subzona 1.4 II, a 14 años de prisión. Además había sido condenado a 20 años en el primer juicio, en 2010, condena que aún cumplía.

El comunicado del MPDH:

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos expresa su rechazo ante la decisión del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que le otorgó el beneficio del arresto domiciliario al torturador Carlos Reinhart. La aplicación preventiva de un protocolo sanitario dentro de la unidad carcelaria que lo debiera alojar- el genocida se encontraba ocupando el área de enfermería-, determina que ese lugar debe estar disponible para su uso en caso de ser necesario ante la pandemia de coronavirus. Esta decisión de los jueces está enmarcada en «una medida alternativa excepcional».

Desde el Movimiento, afirmamos que si necesitaban el lugar, podrían haberlo trasladado a otra dependencia del mismo SPF antes que liberarlo, teniendo en cuenta la condena de lesa humanidad, y que si se trata de liberar personas, deberían haber empezado por los que estaban con preventiva. Por otra parte llama la atención que el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, en su caracter de querellante nunca fue notificado de la solicitud del SFP, sin que se le diera la oportunidad de expresar su posición al respecto»

Para el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, este beneficio de prisión domiciliaria para Reinhart debe interpretarse como un privilegio de impunidad hacia los genocidas, mientras las demás personas privadas de la libertad permanecen en el contexto de hacinamiento en las cárceles.

Carlos Reinhart fue condenado en agosto del 2019 en el histórico juicio oral y público de la Subzona 1.4 II, a 14 años, por 35 casos que lo involucran. Su participación en la Seccional Primera de Policía de Santa Rosa fue demostrada en testimonios que dieron cuenta de ser uno de los torturadores que usaba la picana en los cuerpos de los y las detenidos/as.

Para el Movimiento, su persona es sinónimo de genocidio y terror, y por ello esta decisión de su prisión domiciliaria, también significa un grave peligro físico y psicológico para los/las testigos y víctimas de delitos de lesa humanidad. Reinhart es parte de la pandemia genocida que azotó nuestra patria arrebatándonos la vida de 30.000 compañeras y compañeros. En el mismo sentido nos oponemos enfáticamente al pedido de prisión domiciliaria de los represores OCHOA y PEREZ.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la Victoria Siempre.

La medida fue adoptada por el Tibunal Oral Federal de La Pampa luego de una petición del Servicio Penitenciario Federal.

Los jueces José Marario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, tomaron la decisión de caracter «excepcional» por que en la Unidad Penal N°4 el servicio de salud está afectada a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

Reinhart tiene más de 65 años y forma parte del grupo de riesgo para el coronavirus, y no puede ser trasladado a otra unidad carcelaria del SPF porque no está dentro de las excepciones del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.

Frente a esto determinaron concederle la domiciliaria hasta que se levante la cuarentena obligatoria, cuando deberá volver a cumplir la reclusión en cárcel común.

«Como consecuencia de la activación de los protocolos de detección temprana de COVID-19 en el ámbito penitenciario, y en cumplimiento de las directivas dadas por los órganos superiores y las recomendaciones de organismos no gubernamentales, debemos adoptar sin dilación aquellas medidas que permitan, por un lado, asegurar los derechos y garantías del causante durante el cumplimiento de la pena impuesta, y por otro, coadyuvar en la adopción de las medidas de emergencia que fueron dispuestas para afrontar la actual situación a nivel nacional».

«Ante la imposibilidad de evaluar en la actualidad un traslado del causante a otro establecimiento penitenciario, advertimos necesario modificar transitoriamente la situación de cumplimiento de la pena del nombrado, sin perjuicio de los planteos que se encuentran pendientes de resolver por cuerda separada», señalaron los magistrados.

En este sentido, los jueces expresaron que «el territorio pampeano resulta ajeno a la posibilidad de contagio ante la detección de un caso positivo activo en su jurisdicción. Incluso, como fue informado a esta Sede en días pasados, la reubicación del interno en cuestión se debió a la activación preventiva del protocolo sanitario dentro del establecimiento penitenciario, conforme a las resoluciones nros. 103 y 105 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación», subrayaron.

«Por ello entendemos que lo informado por las autoridades de la Unidad 4, sobre las dificultades de alojamiento y aplicación de los protocolos preventivos, como así también la imposibilidad de analizar el traslado del interno a otra jurisdicción, sin perjuicio de su condición preexistente de integrante de un grupo de riesgo, resultan circunstancias atendibles y suficientes para adoptar una medida alternativa excepcional en el caso, sin dilación», se pronunciaron.

