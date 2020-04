Acusación por abuso policial en Campos: La JR pide que se denuncie al municipio por encubrimiento o que se retracten

El presidente de la Juventud Radical de La Pampa, Cristian Gette, se refirió a las declaraciones de la abogada Aldana Prost que denunció que en General Campos se producía abuso policial en especial contra las mujeres y señaló que existe connivencia y encubrimiento de la violencia por parte del municipio: “busca desestabilizar un Gobierno Municipal”, dijo el radical.









Tras estas declaraciones radiales, el titular de la JR sostuvo que la abogada: “menciona supuestos casos de abuso de autoridad por parte del personal policial que presta servicio en la localidad de Gral. Campos, me llama poderosamente la atención como en reiteradas oportunidades involucra al Municipio local afirmando, entre otras cosas, connivencia, respaldo y encubrimiento del accionar policial”.

Gette recordó que “la Policía de La Pampa depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno Provincial, los Municipios no tienen entre sus potestades el control del desempeño policial, ni la designación, permanencia o reemplazo de los efectivos en sus localidades, ni de las actuaciones administrativas dentro del mencionado organismo, lo que pondría de manifiesto que sólo se trataría de falsas acusaciones”.

“Dentro de sus denuncias, rememora un hecho que atravesó de dolor a la localidad en Enero de este año, intentando involucrar también al Municipio en ese hecho, tal como se hiciera en un artículo periodístico de aquel entonces, el cual estuvo cargado de intencionalidad político-partidaria”.

Gette expresó que hasta ahora no existe ninguna denuncia: “Dado que en las últimas horas el Jefe de la Unidad Regional III, aclaró públicamente que hasta el momento no se presentó ninguna denuncia al respecto, sólo me queda la duda si la Abogada en la entrevista radial hablaba como abogada o como militante, buscando desestabilizar un Gobierno Municipal electo democráticamente”, cuestionó.

Exigió que “Sería oportuno, para que no quede solamente en una acusación periodística, que a la brevedad se presente la denuncia y las pruebas de sus acusaciones hacia el Municipio, ya que en todo momento afirmó que esto sucedía, o en su defecto se retracte públicamente”.

