Agrupación SUMATE: Presentan propuestas para mejorar el acceso a las clases virtuales

Desde la agrupación SUMATE se realizó un relevamiento de las dificultades que presentaban los estudiantes para el acceso a las clases virtuales. Elaboraron una encuesta estructurada, con preguntas dirigida a estudiantes de diversas carreras de las UNLPam.









A partir de las respuestas obtenidas de la encuesta, desarrollaron el siguiente informe que refleja la situación de los estudiantes y que “entendemos que debe ser considerada por la universidad y las unidades académicas para las diversas medidas que se tomen”.

Textualmente estos son los datos relevados:

Los estudiantes presentan diversas dificultades que afectan su acceso a las clases virtuales, que tiene que ver con cuestiones económicas, plazos académicos e institucionales, conectividad y pedagógicos.

En el caso de los problemas económicos, estos están vinculados a que los estudiantes que trabajan lo hacen en condiciones de precariedad laboral y, en muchos casos, no han sido contemplados por las medidas propuestas por Nación. En otros casos, sus familias se encuentran atravesadas por esta problemática. Este factor afecta directa e indirectamente al acceso, ya que por un lado limita los recursos con los que cuentan los estudiantes para poder estudiar y, por otro lado, las necesidades económicas pasan a ocupar el primer plano de la cotidianeidad de las personas.

Además, existe una gran percepción de inseguridad ya que no hay información certera sobre los criterios que se tomarán en cuanto a lo que ocurrirá con los plazos académicos e institucionales de forma que permita planificar y organizar la vida académica durante la cuarentena y posterior a ella. Esto afecta indirectamente al seguimiento de las clases, ya que no permite establecer una orden de prioridades entre las exigencias académicas que tienen los estudiantes para avanzar en sus carreras.

En cuanto a la conectividad, los estudiantes no solo mencionan la imposibilidad de acceder a datos o wifi por dificultades económicas, sino que también plantean la inestabilidad que presenta en los pueblos de interior de La Pampa y otras Provincias. Por otro lado, también presentan problemas ya que en muchos casos no cuentan con dispositivos, como celular o computadora, o la funcionalidad o memoria de estos es limitada para acceder a la plataforma y al material de las clases.

En relación a lo pedagógico, los estudiantes de primer año expresaron que presentan muchas dificultades para poder avanzar en las cursadas de forma autónoma, ya que como es de esperar, recién están desarrollando estas habilidades. En el mismo sentido, los estudiantes que se encuentran en años avanzados de las carreras presentan algunas dificultades que tienen que ver con el desafío que implica el cursado virtual sin la presencialidad de los docentes.

Después del informe dan a conocer las propuestas que han sido vertidas por los estudiantes encuestados, donde la agrupación propone los siguientes puntos:

PARA DOCENTES

A la hora de subir un documento, verificar que no sea muy pesado.

Tener en cuenta que hay algunas aplicaciones más populares, como son las app para acceder al correo electrónico, YouTube, WhatsApp, entre otras que no requieren que los estudiantes dispongan de mayor memoria en sus dispositivos para poder acceder y, en el caso de algunas, no consumen datos móviles para acceder.

Tener un medio de comunicación complementario a la plataforma para poder canalizar consultas y enviar material, ya que en los casos donde la plataforma o la conectividad es inestable se dificulta el acceso de los estudiantes.

Contar con videos explicativos sobre la teoría y la práctica, material teórico más conciso, preciso y claro que permita la comprensión de las consignas y trabajos prácticos a realizar. A esto se suma la necesidad de contar con ejemplos de ejercicios resueltos, guías para facilitar la autocorrección de los trabajos y poder detectar cuales son los errores para poder mejorarlos, entre otros.

Habilitar canales complementarios a la plataforma para la comunicación con los docentes (correo electrónico, grupos de whatsapp, entre otros) que permita poder realizar consultas y por donde se notifique la actualización del Campus.

Fijar un cronograma y planificación explícita y clara por cada una de las asignaturas y que esté coordinado con las otras materias del mismo año. Esto no solo permitirá una mejor organización para los estudiantes, sino que también podrán administrar y optimizar el uso de datos móviles.

Centralizar las clases virtuales en una única plataforma virtual, sin exclusión de otras herramientas complementarias. Esto surge por la confusión que se genera ante la diversidad de información que circula por el uso de múltiples herramientas y plataformas en cada una de las materias.

Facilitar un correo electrónico, número de celular o algún contacto alternativo para facilitar la comunicación de parte de los estudiantes.

PARA LA UNIVERSIDAD Y UNIDADES ACADÉMICAS

Disponer de una beca especial para los estudiantes que presentan dificultades económicas que se han visto agravadas por la cuarentena y que no han sido alcanzados por las becas otorgadas por la Universidad y la Ayuda Familiar de Emergencia de Nación.

Generar una nueva beca para facilitar el acceso a la conectividad o dispositivos para el acceso a las clases virtuales.

Generar un mecanismo, en articulación con los Centros de Estudiantes, para facilitar el material fotocopiado para aquellas personas que no se encuentran en zonas con conectividad estable en cumplimiento con las medidas del protocolo de emergencia sanitaria.

Establecer que las clases virtuales no serán de carácter eliminatorio para poder aprobar la cursadas de las materias.

Viabilizar un mecanismo para la devolución del dinero que invirtieron en los tickets de comedor para los días que fueron suspendidos.

Fortalecer las plataformas virtuales de las unidades académicas para garantizar su estabilidad. Esto permitirá unificar y centralizar la información institucional sobre la cursada virtual y asegurar el seguimiento de estas por parte de los estudiantes.

Comunicar cuál será el/los criterios que se tomarán para reactivar los plazos académicos e institucionales. En este sentido, nos parece que:

Se debe respetar la cantidad de mesas de exámenes fijadas por el calendario académico 2020. Entendemos que estás deberán ser reprogramadas luego de la cuarentena y que tiene que mantenerse la cantidad establecida ya que, en caso contrario, afectaría la planificación académica de los estudiantes atentando aún más contra la fluidez, la permanencia y el avance en las carreras.

Se debe extender las condicionalidades para las materias correspondientes al primer cuatrimestre, primer semestre, primer y segundo bimestre y primera anual.

Postergar los plazos para la presentación del título en trámite prevista para el 30 de abril ya que la suspensión de actividades por el COVID-19 también afectó los colegios secundarios, generando la suspensión de mesas para sacar las materias adeudadas del secundario.

Contemplar que el requisito de estudiante regular no sea solicitado para las medidas de bienestar que se tomen. En caso contrario, los estudiantes que no presenten dos materias aprobadas durante el año académico 2019 o quienes no hayan rendido en 2020 no podrán acceder. Sumado a esto, hay muchos estudiantes que podrían haber recuperado su regularidad pero las mesas de exámenes fueron suspendidas.

Finalmente señalan que “Desde SUMATE, estamos a disposición para trabajar y articular conjuntamente para hacer frente a esta situación”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios