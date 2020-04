Créditos por 1000 millones de pesos a tasa cero para empresas pampeanas

En conferencia de prensa el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció que las pequeñas y medianas empresas que paguen sus salarios a sus trabajadores a través del Banco de La Pampa podrán acceder a créditos a tasa cero. Se pagarán a 12 meses y tendrán tres meses de gracia.

Además del gobernador de la conferencia de prensa participaron el ministro de Haciendo, Ernesto Franco y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.









Al inicio de la conferencia el gobernador destacó que “Como gobierno estamos abordando la necesidad que tenemos como de dar respuesta a todos los sectores económicos y también una respuesta indirecta a los asalariados”.

Ziliotto señaló que “nos ocupamos de dar respuesta ante el desafío de esta pandemia y hoy incorporamos nuevas herramientas”.

Recordó que “El gobierno nacional implementó créditos para que las empresas paguen los salarios a sus empleados, lo han fijado en el 24%. Nosotros independiente de eso habilitamos una alternativa del Banco de La Pampa a una tasa del 17,90 y acordamos con las empresas una cartera de 500 millones de pesos”.

Aunque expresó que “igualmente sabemos que eso no alcanza. Estamos poniendo una nueva herramienta que se complementa, significa que cada micro o mediana empresa que pague sus salarios a sus empleados a través del Banco de La Pampa, van acceder al equivalente a una masa salarial, por eso estamos poniendo una cartera de créditos de 1000 millones a tasa cero con tres meses de gracia a 12 meses”.

Comentó que de esta forma se “garantiza el comercio, la empresa y que los empleados cobren el salario. Yo ratificó una vez más porque en La Pampa siempre sus gobiernos defendieron a los pampeanos. Hoy el Banco de La Pampa está al lado de los pampeanos y no se esconde como la mayoría de los sistemas financieros”.

Solicitó que los bancos privados se sumen a entregar créditos a tasa cero. “Demasiadas ganancias tuvieron hasta el año pasado de la timba financiera”.

Al ser consultado por las aglomeraciones en los bancos, Ziliotto cuestionó al Banco Central: “Lo anticipamos, se los dijimos de no cerrar totalmente los bancos y no pudimos hacer nada. Sabemos que hay una franja que no tiene acceso a los medios electrónicos y ni la quiere”.

También criticó a los medios nacionales: “porque desinformaron, contaminan más que el coronavirus, señalaron que iban a cobrar los AUH y no era así”

Finalmente expresó que “esperemos que no tengan consecuencias negativas. La van a tener, pero esperamos que no sean cuantiosas”.

Ampliaremos

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios