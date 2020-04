El Gobierno flexibilizaría el aislamiento ante la alerta empresaria de crisis social

Los bancos funcionarán de manera habitual. Luego de Semana Santa habrá actividad comercial. Dan por hecho una política de desahogo impositivo para las empresas y comercios que mantengan la dotación de personal durante la crisis

El Gobierno le confirmó a distintos sectores que una vez finalizada la segunda etapa del aislamiento obligatorio flexibilizará la cuarentena a sectores que hasta el momento estaban paralizados por el avance de la pandemia generada por el coronavirus. El objetivo es reactivar de a poco la economía. Habrá bancos, fue la decisión que alivió a las entidades empresarias, pero también comenzarán a levantarse las persianas de locales que no concentren masividad y las fábricas trabajarán con protocolos de distanciamientos para evitar transmisión.









Según pudo saber BAE Negocios, habrá nuevos auxilios para que las empresas puedan pagar los salarios y financiar el capital de trabajo que aliviará el bache que se generó por la falta de actividad bancaria y la elevación de los cheques rechazados por falta de fondos. También se pondrán en funcionamiento obras públicas de cercanía, como lo había adelantado este diario, y también otras de mayor envergadura para empezar a dinamizar un sector que se encuentra a la deriva.

Fuentes oficiales y del sector privado dieron por hecho una política de desahogo impositivo para las empresas y comercios que mantengan la dotación de personal durante la crisis. Y la emisión multiplicada servirá para asistir financieramente a las pymes, ayudar socialmente a los sectores de menores recursos y llevar agua al desierto de las cuentas provinciales.

Uno de los sectores a los que apuntalará será a los exportadores, como la agricultura y otros que hasta el momento se encontraban exceptuados, pero que tenían eslabones de la cadena productiva parada. «Había algunas producciones esenciales que no tenían insumos, pero aún cuando elaboraban y entregaban sus productos, al no haber ventas no cobraban», admitió un referente de la Unión Industrial Argentina.

La entidad se vio con el presidente Alberto Fernández el viernes pasado y compartieron una «visión de país industrial». Pero la crisis hizo trastabillar a los planes de reindustrialización. «Ahora estamos en un plan de guerra. Necesitamos saber cómo hacemos para llegar a la próxima quincena», confió una fuente de la reunión. Un rato antes había estado con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para repasar la profunda crisis de un sector que tiene persianas bajas y costos de operatividad más allá de los salariales.

Lo cierto es que los empresarios venían advirtiendo dos cosas fundamentales: la primera, que «los salarios de marzo se podían pagar porque había habido días de actividad y recaudación.», pero que «ya nadie piensa en abril sino en la quincena». «Sin préstamos, no hay supervivencia», alertó una fuente consultada. La segunda: «si las empresas no pueden pagar o se comienza con reducciones, hay una crisis social a la vuelta de la esquina porque la espalda de las empresas es chica, pero la de la gente que cobra un salario es casi inexistente».

El planteo de las entidades es claro. Respaldaron dos medidas de gran contundencia de parte del Gobierno: la planificación sanitaria y la asistencia social a los sectores que no tienen nada. Ahora el problema está en las empresas porque afirman que «si no hay una ayuda directa, habrá que pensar en auxiliar a más personas que no van a tener sueldo ni alimentos, y cuando se salga de la cuarentena tampoco habrá fábricas que poner en funcionamiento», alertaron.

