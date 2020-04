La CPE prorroga vencimientos hasta el jueves 30 de abril

La CPE prorrogó las fechas de vencimiento de las facturas del periodo 2 (febrero) de los servicios de energía y telecomunicaciones (internet, televisión por cable y telefonía), hasta el jueves 30 de abril. El objetivo principal es trasladar tranquilidad a la masa de usuarios, en el actual contexto de las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el mismo sentido, se informa que con personal propio de la CPE y cumpliendo con todas las medidas de seguridad y prevención vigentes, se iniciará este martes 7 la distribución de las facturas impresas de ambos servicios. En este caso, el objetivo es que cada asociado, en particular quienes no están bancarizados o no utilizan aún formatos digitales, puedan tener en sus manos las facturas que les permitan hacer los pagos correspondientes.









Como complemento de esta información, se indica que las distintas oficinas de la CPE están trabajando en los aspectos operativos y sanitarios indispensables, para proceder a la apertura organizada de las cajas, una vez que la cuarentena sea formalmente levantada por las autoridades nacionales y provinciales.

Las consultas sobre facturas y medios de pago se pueden realizar en www.cpe.com.ar y en la APP de la CPE. Los medios electrónicos de pago se explican detalladamente en www.cpe.com.ar/FormasDePago En este caso, la CPE sigue trabajando también en la incorporación de nuevas modalidades que faciliten el pago de los servicios y eviten las aglomeraciones en las cajas de atención al público.

