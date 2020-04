Ibáñez: “La banca pública paga las jubilaciones y el sector privado mira para el costado”

El secretario general de la Bancaria, Raúl Ibáñez, criticó a la banca privada por no pagar jubilaciones y pensiones. Estimó innecesaria la medida, en el caso del BLP, de extender el horario el día jueves y destacó la acción coordinada con el Banco de La Pampa que evitó aglomeraciones. Calificó como «normales» las colas en Santa Rosa. «Es la gente que en general está en el interior de las entidades en una situación normal», dijo.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Raúl Ibáñez evaluó lo sucedido ante el pago de jubilaciones y del Ingreso Familiar, entre el viernes y el fin de semana y recordó que el BCRA extendió hasta el jueves el pago de pensiones y jubilaciones de Anses.









“Ayer hubo una reunión online con el secretario general de la Bancaria, donde cada uno expresaba su opinión y de nuestra parte, de La Pampa, manifestamos el desacuerdo de esta cuestión, con lo cual no podemos oponernos, pero queremos dejar bien en claro que los bancarios siempre estuvimos dispuestos a trabajar, pero para La Pampa es innecesario”, dijo en declaraciones radiales.

“Acá en la provincia, participando en conjunto con autoridades del Banco de La Pampa, se abonaron los beneficios con un cronograma establecido que empezó el viernes y finalizó ayer, por lo que prácticamente no va a haber asistencia de estos beneficiarios a las instituciones bancarias”, afirmó Ibáñez.

“Incluso le trasladé al secretario general un mensaje que había recibido de una compañera, que trabaja en una agencia de un pueblo pequeño, donde están todo el día mirándose la cara y con una extensión horaria”, precisó.

“Como conclusión de esta reunión online, manifestamos el enojo porque el organismo no hizo un cronograma conveniente de pago. Manifestamos la voluntad y la decisión de trabajar, pero no se nos puede acusar a los trabajadores de este problema”, indicó a periodistas de Radio Noticias.

Por otra parte, Ibáñez criticó a los medios de comunicación por la manera en que se comunicó la apertura de bancos. “Hubo un tratamiento irresponsable de gran parte de la prensa de Buenos Aires, se deben verificar que los datos que se publican son ciertos y también hay que reconocer que la situación en el conurbano y Capital Federal, es muy distinta a nuestra provincia”, dijo Ibáñez.

“Yo ayer planteé en la reunión que en la toma de decisiones operativas, siempre se tiene que tener en cuenta la opinión del que está en la trinchera, que está a diario con esta función y tarea de pagar jubilaciones. Y para eso, tomar decisiones. En el Banco de La Pampa se hizo y se formó un Comité de Crisis que clarificó y elaboró un plan de contingencia y se vieron los resultados. No hubo inconvenientes”, destacó el secretario general de la Bancaria.

“Nosotros participamos de un primer momento en esto y ayer, en horas de la mañana, lo mismo que el sábado, se vio que todo se llevó adelante en perfecto orden y sin aglomeraciones o inconvenientes, algo que también se dio en el interior del país. Pero hay que tener en cuenta el interior del interior también. Sucede que todo se resuelve en función de Capital Federal o el Conurbano, pero ayer no hubo prácticamente gente en sucursales bancarias. Esto se debió haber planificado y se debió haber anunciado el viernes, pero el único que salió a poner la cara fue el secretario general (Sergio Palazzo)”, dijo.

“Acá no fuimos consultados en la toma de decisiones. Que no nos hagan responsables a nosotros con que no se cumplió una cuarentena. Quienes son los responsables de sacar los jubilados a la calle, son otros. Siempre somos los bancarios los que somos blanco de críticas y enojos”, resaltó Ibáñez.

Consultado sobre las colas que podían verse este lunes, Ibáñez las calificó como razonables. “¿Cuánto es una cola? Media cuadra, una cuadra. Es lo que habitualmente concurre a los bancos y se encuentran en las sucursales”, afirmó.

Por otra parte, Ibáñez criticó a la banca privada. “Desde hace años estamos pidiendo una reforma del sistema financiero, en el sentido de que la banca debe estar al servicio de la producción y el fomento, de distribuir el pago de jubilaciones y pensiones. Solamente es la banca pública la que afronta esta situación y el resto de los bancos mira para el costado”, para agregar que no le conviene a la banca privada atender a jubilados.

“Habrá que buscar otro tipo de medios como para que estén suficientemente informados, recomendar el uso de tarjetas de débitos, por ejemplo”, opinó. “Esto nos encuentra en esta situación que en épocas normales, es para el jubilado una ‘salida social’, para un jubilado que una vez al mes va, comparte con otros la cola y, además, la desconfianza que existe por lo que pasó en el 2001, que se le queden con plata. Lo cierto y concreto es que el jueves se trabajará con una extensión de dos horas y se podrá observar, el jueves será otro día, como fue sábado y domingo pasado”, dijo Ibáñez.

Por último Ibáñez reiteró que en el caso de La Pampa, será innecesaria la extensión horaria de dos horas más para el jueves. “En el interior del interior esto no es necesario”, estimó.

