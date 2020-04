“Por más que se libere la actividad económica sigamos a rajatabla el distanciamiento social”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo que seguramente el 13 de abril habrá una salida de la cuarentena gradual, pero “hay que respetar la cuarentena sanitaria, el distanciamiento social”. Destacó que es importante no tener circulación local del Coronavirus.

Ziliotto afirmó que el gran desafío de la provincia es: “no tener circulación local, ya que es lo peor que nos puede pasar, por eso en donde mas hay que apretar es en generar más conciencia”.









Señaló que el 13 de abril “habrá una salida de la cuarentena gradual si, esa será la cuarentena económica, pero la cuarentena sanitaria hay que apretarla al máximo, la responsabilidad social”. Para ejemplificar esta idea, comentó “el hecho de que un plomero pueda ir a un domicilio, no significa que va ir a una casa donde hay dos adultos mayores que son grupos de riesgo y con tres empleados y van a estar los abrazos y tomando mate”.

Finalizó expresando que “Siempre hay que respetar el distanciamiento social que es la única vacuna no hay otra y estamos en una época donde es trascendental que no tengamos circulación local es lo peor que nos puede pasar. Ya después no sabes quién se puede contagiar y quien no. Sigamos a rajatablas el distanciamiento social”.

