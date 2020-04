Un joven asegura haber sido golpeado en una comisaría

Un joven fue detenido ayer por violar la cuarentena. Lo llevaron a la Seccional Segunda de Policía parainiciarle la causa y luego fue uno de los detenidos golpeados. Fue notificado en libertad y marcado por los golpes.

El joven iba en bicicleta por la jurisdicción de la comisaría del norte de la ciudad cuando un control policial lo demoró por estar en la calle durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.









Lo demoraron con el fin de realizar la actuación policial que da inicio a la causa judicial. Estuvo demorado en la Seccional Segunda y contó que fue uno de los detenidos golpeados por efectivos de la fuerza.

“Me secuestraron la bicicleta y la visera. Es la primera vez que me pasa esto, que me peguen en la comisaría. Me agarraron de golpes, me dieron terrible paliza”, relató a Plan B.

“Les pegaron a todos. Meten cantidad de gente, demorados, corres el riesgo de contagiarte. Tendrían que ir de derechos humanos”, pidió el joven del que se preserva su identidad por razones de su seguridad personal.

Hoy Plan B Noticias dio cuenta de una huelga de hambre seca y la presentación de habeas corpus por los apremios ilegales sufridos por una decena de detenidos. Nueve de ellos están encerrados por otras causa y el décimo, fue golpeado por no respetar la cuarentena obligatoria.

En horas de la siesta pampeana los detenidos dispusieron el levantamiento de la medida de fuerza luego de dialogar con autoridades policiales, que se supone, garantizaron su integridad física.

Resta conocer si se iniciará una investigación por las denuncias de apremios ilegales.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios