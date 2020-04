“La policía debe cuidarnos, no pegarnos”

Desde el Partido Comunista de La Pampa criticaron el accionar policial durante la cuarentena, en el marco de la pandemia del Coronavirus. Destacaron que los casos de violencia de la policía: “no son aislados” y pidieron a las autoridades provinciales las medidas necesarias a quienes hayan cometido abuso.









En el comunicado del Partido Comunista recordaron varios hechos policiales durante esta cuarentena, señalando que “no son casos aislados, es una fuerza estatal preparada para reprimir a los sectores más oprimidos y no educada en la democracia”.

Textualmente expresan lo siguiente:

En las últimas semanas hemos vivido en nuestra provincia reiterados abusos policiales contra personas que al parecer violaban la cuarentena dispuesta por el gobierno. Ante tal situación estamos obligados a manifestar nuestro rechazo ante el accionar de las fuerzas del orden público, y pedimos a las autoridades provinciales que tomen medidas para detener los abusos y juzgar a los victimarios.

El primer caso público fue en Gral. Pico donde un joven del Barrio Malvinas recibió disparos con balas de goma en el rostro de parte de la policía. Después fue en la comisaría de Gral. Acha, donde un joven de 27 años fue demorado y luego golpeado hasta quedar inconsciente. En la seccional afirman que se golpeó sólo pero lo cierto es que el detenido permanece internado en el Hospital Lucio Molas de la ciudad, inconsciente y peleando por su vida, mientras familiares y otros compañeros fueron amenazados.

Esta semana nos enteramos de que en la seccional segunda de Santa Rosa varios detenidos sufrieron golpizas e incluso uno podría haber sido “picaneado”, y nos siguen informando de casos similares de toda la provincia.

Ante tales hechos vemos que no son casos aislados, es una fuerza estatal preparada para reprimir a los sectores más oprimidos y no educada en la democracia. Parece que no hubo vuelta de página para muchos de los policías, por eso coincidimos con otras fuerzas populares que es necesario debatir entre todas las organizaciones sociales la nueva Ley de Seguridad, con carácter de Popular y Democrática, que establezca un nuevo marco legal y una nueva capacitación a las y los oficiales en los tiempos democráticos que deberían correr. Las fuerzas del orden no pueden seguir defendiendo los intereses de la burguesía y golpeando a lxs más humildes.

Sabemos que estamos atravesando una situación única, excepcional y muy compleja y que el personal policial está expuesto a situaciones igual de complejas y problemáticas. Sabemos que tanto la Nación, La Provincia y la Municipalidad están trabajando de manera eficiente y priorizando la vida de todxs.

Pero no podemos dejar pasar los abusos y torturas de parte de las instituciones bajo el argumento de que es una situación excepcional. La policía debe cuidarnos, no pegarnos. Además, sostenemos que las autoridades provinciales deben ejecutar las medidas necesarias para sancionar a quienes particularmente hayan cometidos estos abusos.

Partido Comunista- Federación Juvenil Comunista- La Pampa.

