Comunidad Organizada criticó las expresiones de Verna contra Fernández

Desde Comunidad Organizada señalaron que “fueron lamentables las expresiones” del exgobernador Carlos Verna contra el Presidente, por el contexto que se está viviendo con la pandemia del Coronavirus. Destacaron que la defensa de los ríos pampeanos, que son situaciones significativas para la provincia, serán tratadas, pero “no en estos tiempos donde se debe destinar toda la energía a las problemáticas sociales”.









Ayer el exgobernador de La Pampa, Carlos Verna, fue muy crítico con el presidente de la Nación, Alberto Fernández por mantener el financiamiento de la obra Portezuelo del Viento.

“El presidente Alberto Fernández defaulteó la deuda de los bonos de legislación nacional, excepto los de Portezuelo”. Agregó duramente que “antes nos cagaba Mauricio Macri, ahora nos cagó un compañero”, enfatizó.

Desde Comunidad Organizada contaron que “fue convocada por el bloque oficialista a la Comisión de Ríos de la Legislatura de La Pampa a una reunión urgente”.

Indican que “desconocen el motivo en esta circunstancia, pero si como elemento público conocido las expresiones del Sr. Verna con menoscabo a la figura presidencial”.

Frente a esta situación manifiestan dos puntos:

-Que todas situaciones que puedan ser significativas para nuestra provincia y para nuestro pueblo fuera de esta grave situación, que no cabe duda ya es considerable una crisis humanitaria, no van a dejar de ser dejado de lado, pero no tratadas en estos tiempos donde se debe concitar toda la atención y la energía para destinarla a las problemáticas sociales.

-Que no cabe duda, incluso por las lamentables expresiones de Verna que se trata de un ataque con orden de convocatoria inmediata a la Comisión de Ríos y en evidencia con insultos al presidente como así también a sus movimientos políticos anteriores, con el anterior presidente Macri, que se trata ni más ni menos que de una pelea política interna de la cual obviamente Comunidad Organizada no va a participar, pero también señala públicamente su rechazo para todas esas maquinaciones en un momento de grave sufrimiento humano.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios