Fernández dijo que la cuarentena continuará y que el pico será la segunda quincena de mayo

El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana en declaraciones a Canal 13 que «estamos a mitad de camino» y advirtió que no hay espacio para casos de corrupción o irregularidades.

El presidente Alberto Fernández dijo esta mañana en declaraciones a Canal 13 que, a causa de que el aislamiento obligatorio aplanó la curva de casos de coronavirus, los expertos médicos «estiman que el pico» de la enfermedad «se va a dar en la segunda quincena de mayo» y por eso la cuarentena «va a continuar».









«La cuarentena sigue. Debe seguir. Vamos a ser más estrictos en los centros urbanos. Tenemos que ponernos más estrictos porque estamos viendo más relajamiento. Noté que hay más autos. Pedí que se pongan estrictos para controlar», sostuvo.

El presidente Alberto Fernández reiteró que la próxima semana continuará vigente la cuarentena total. Además, anunció que el aislamiento será aún más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. “Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, aseguró el jefe de Estado.

Según detalló, en los últimos días notó que había más gente en calles y accesos. Por eso, les solicitó a los ministros del Interior -Eduardo De Pedro- y de Seguridad -Sabina Frederic- que sean más estrictos y realicen controles auto por auto.

“Me pareció que podría haber cierto relajamiento y yo lo que necesito es que la gente no circule. Por ejemplo, en los colectivos no debería haber más de 6 personas”, ejemplificó.

En ese sentido, el jefe de Estado descartó un aumento de las frecuencias de transporte público porque es uno de los focos de infección más importantes.

“Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos”, aseguró en una entrevista concedida a Canal 13.

El Presidente también se comprometió a mantener vigente la asistencia alimentaria a los barrios más humildes. “Va a haber asistencia para todos. Este problema que hubo con el precio de los alimentos es el resultado de comprar un 50% más de alimentos para que a nadie le falten alimentos”, informó.

“Estamos a mitad de camino. No hemos logrado nada. Se aplanó la curva y el contagio va a ser más lento. Lo que hemos logrado es preservar la vida de muchos argentinos. Esta cuarentena le ha salvado la vida a cientos de personas y tenemos que decirlo para tener la fuerza necesaria para seguir adelante”, reflexionó.

En diálogo con el periodista Marcelo Bonelli, Fernández estimó además que es probable que el pico de la pandemia se corra para fines de mayo en virtud de los efectos de las medidas restrictivas adoptadas a partir del 20 de marzo.

El mandatario remarcó que las clases presenciales continuarán suspendidas. “Si un chico termina el colegio 6 meses más tarde, esto no es un problema; lo que sería un problema es que un chico circule y contagie a sus abuelos”, enfatizó. (Con información de Télam e Infobae).

Comentarios

