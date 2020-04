Franja Morada cruzó a Audisio y pedirá que se optimicen los recursos de la universidad para brindar clases virtuales

Mediante un comunicado de prensa la agrupación Franja Morada Regional La Pampa adelantó que presentará este miércoles un proyecto en el Consejo Superior de la UNLPam para poder cursar de manera virtual este primer cuatrimestre en la casa de altos estudios.

Exigirán a la Universidad que brinde ayude necesaria a quienes no tienen acceso para que continúen su vida académica.









Además, criticaron al secretario general de ADU, Santiago Audisio y lo acusaron de “poner piedras en el camino”, para agregar que “la falta de formación tecnológica por parte de las y los docentes debería ser una responsabilidad de su gremio”.

El comunicado completo consigna lo siguiente:

“En vistas de la situación que se está viviendo en Argentina y en el mundo, sumado a la falta de respuestas y soluciones por parte de nuestras Autoridades para saber cómo vamos a seguir estudiando, las y los Representantes de la Franja, no bajamos los brazos y seguimos luchando para que se respeten los derechos del estudiantado.

Desde Franja Morada Regional La Pampa, vamos a presentar en la nueva sesión del Consejo Superior de la UNLPam, este miércoles, el proyecto “¿Como sostenemos la Educación Pública, Gratuita y de acceso Irrestricto durante la cuarentena?”, en donde exigimos a la Universidad que se optimicen y perfeccionen los recursos tecnológicos de clases virtuales, para que el dictado de este cuatrimestre siga en pie. Además, que se reorganice el calendario académico con las exigencias que este obliga.

Luego de varias reuniones interfacultades y de conocer la situación de cada unidad académica, hemos decidido presentar este proyecto para proponer soluciones a los problemas que están viviendo las y los estudiantes en sus hogares durante el aislamiento

A este pedido, se suma la necesidad de poder llevar a cabo un relevamiento de estos últimos que no están pudiendo acceder a los distintos medios. Es por eso, que la Agrupación más representativa de la UNLPam, exige a la casa de estudios, que le brinde a estas/os estudiantes, la ayuda necesaria para continuar su vida académica.

Por último, queremos hacer público nuestro rechazo a las declaraciones dadas por el Secretario General de ADU Histórica, Santiago Audisio, las cuales, solo buscan poner piedras en el camino y así evitar que las clases continúen por otros medios que no son los presenciales. La falta de formación tecnológica por parte de las y los docentes debería ser una responsabilidad de su gremio, que a su vez afecta a nuestra preparación como profesionales. La virtualidad de las clases, no debería ser un problema de ahora, que nos encontramos en aislamiento, tiene que ser de todos los días, viendo y considerando, que estamos viviendo el Siglo XXI. Porque «para preparar clases virtuales y material, no estamos capacitados, pero si lo estamos a la hora de dar preparar clases basadas en la lectura explicita de power points.

Lo invitamos a que trabaje por el bien de sus representados y pueda brindar la capacitación necesaria para que las y los profesores se puedan seguir encontrando con las y los estudiantes a la distancia.

Queremos llevarle tranquilidad al estudiantado, de que pensamos día a día las necesidades que estamos teniendo como sector y por eso planteamos un proyecto en el Consejo Superior. Para que se nos den RESPUESTAS CONCRETAS.

Queremos cursar y queremos rendir, para ser futuras/os profesionales y que la distancia no sea un impedimento.”

