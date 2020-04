LA CGT criticó proyecto del radicalismo para desfinanciar asociaciones sindicales

Mediante un comunicado, la Regional Centro Sur de la CGT repudió la actitud de diputados de la UCR que presentaron un proyecto destinado a desfinanciar las asociaciones sindicales.

“Hace algunos días, diputados radicales con Cornejo (ex gobernador de Mendoza) a la cabeza presentaron un proyecto de ley modificando el artículo 38 de la ley de asociaciones sindicales 23551, para que los empleadores no se encuentren obligados a realizar las retenciones de los aportes gremiales y más aun modificando los porcentajes de estos”, indicaron.









“Se desconoce de manera absoluta (por parte de los redactores del proyecto) el carácter solidario y el destino de los aportes gremiales, ya que los mismos contribuyen de manera directa al bienestar de los afiliados, en hoteles, centros de vacaciones, sanatorios, salud, ayudas económicas, etc. Y con el argumento de la solidaridad pretenden destruir esos aportes que fueron fruto de muchísimos años de discusiones con las patronales tanto privadas como estatales”, recordaron.

“Además, debemos decir que el articulo 4 de la misma ley expresa que los trabajadores tienen libertad de afiliarse o no a los gremios que los representan y defienden sus derechos laborales, por cuya razón no se violenta ni la voluntad del trabajador y mucho menos ninguna legislación vigente.

Estos personajes formaron durante 4 años parte de un gobierno que tuvo como objeto la destrucción de los derechos laborales, las organizaciones gremiales y la estigmatización de sus dirigentes. NO AVANZARON fue porque los trabajadores en la calle demostraron su capacidad de agrupación y voluntad de protección de sus derechos aun en la diversidad de pensamientos ideológicos y políticos”, precisaron.

“Después de haber sido derrotados en las urnas hoy insisten con estos proyectos que no pudieron conseguir durante su gobierno y que reflejan la más absoluta insensibilidad (que no es desconocida por los pampeanos viniendo del ex gobernador de Mendoza), miseria y carácter reaccionario y destructivo por todo lo que sea gremial, solidario y de los trabajadores.

Por lo dicho.

Defendemos el modelo sindical argentino

Defendemos el carácter solidario de las Obras Sociales Sindicales

Repudiamos el proyecto de ley presentado

Rechazamos las modificaciones que se hagan a la Ley en detrimento de las organizaciones gremiales”, resaltaron.

“Transcribimos el artículo para su conocimiento “Artículo 38. — Los empleadores estarán obligados a actuar como «agente de retención» de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial.

Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los treinta (30) días de recibida la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.

El incumplimiento por parte del empleador de la obligación de obrar como agente de retención, o – en su caso- de efectuar en tiempo propio el pago de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo. La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.”

Artículo 4° — Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales:

a) Constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales; b) Afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse; c) Reunirse y desarrollar actividades sindicales; d) Peticionar ante las autoridades y los empleadores; e) Participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, elegir libremente a sus representantes, ser elegidos y postular candidatos”.

