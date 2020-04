La UCR y la relación con Propuesta Federal: “a nivel partidario es inexistente”

El presidente del Comité Provincia de la UCR, Julio Pechín, reconoció que no hay diálogo con Propuesta Federal. Criticó a Verna por el tono de sus declaraciones y acordó con la postura de La Pampa. También manifestó su desacuerdo con cobrarle un impuesto a los más ricos, aunque coincidió ideológicamente en el planteo.

El presidente del Comité Provincia de la UCR, Julio Pechín afirmó que no tiene relación institucional con Propuesta Federal. En declaraciones radiales, Pechín fue consultado sobre la relación de la UCR con Propuesta Federal y fue categórico en su respuesta: “a nivel partidario la relación es inexistente. A nivel partidario yo no tengo relación. Con el presidente de Pro no tengo ninguna relación”.









“No he hablado nunca con el presidente del Pro. No diría que es rompió la alianza, sigue la relación en la Cámara de Diputados, pero yo, sinceramente, con el presidente del Pro, no he hablado nunca”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“Yo no he hablado. Sé que Francisco Torroba tiene buena relación con Ardohain en la Cámara de Diputados, pero hoy yo no tengo diálogo con la gente del Pro”, afirmó.

“En la relación han quedado diferencias que son de fondo. Yo con Ardohain tengo una buena relación. Es una persona respetuosa. En algún momento él me dijo, luego de unas declaraciones mías, que me respetaba porque siempre había sido antimacrista. Yo no soy antimacrista, soy crítico de lo que hacen mal y si hablamos lo que hacen mal, yo cito los jardines de infantes. Hubo un señor que se llamó Pistarini, que hizo 3000 escuelas en el país, en el Primer Plan Quinquenal y nosotros no pudimos hacer cinco jardines de infantes. Las escuelas que hizo Pistarini tienen setenta años y ahí están, como si las hubieran hecho ayer. Pitarini era pampeano”, agregó.

“Uno puede tener posturas distintas, diferencias y ponerlas en claro. Yo voy a seguir siendo orgánico en mi partido y lo que disponga lo voy a hacer, pero voy a marcar las diferencias siempre”, señaló el presidente del Comité Provincia de la UCR.

Por otra parte, señaló no estar de acuerdo con cobrar un impuesto excepcional a grandes fortunas en el contexto de la pandemia del coronavirus. “Estamos en el país con mayor presión tributaria, creo que somos el segundo del mundo. Más allá de eso, yo coincido hasta ideológicamente con que aquel que blanqueó que pague. Pero aquel que tenga una gran fortuna y me genera empleo, coincido con Mugica (ex presidente de Uruguay), que ‘necesito a estos burgueses’, que me generan empleo y hacen lo que yo no puedo hacer. Yo no aplicaría impuestos, sí le pediría que inviertan y les exigiría inversión”, afirmó Pechin.

En otro tema, opinó que la UCR debería apoyar los reclamos de legisladores nacionales del PJ contra Portezuelo del Viento y cuestionó a Verna por sus declaraciones. “Me parecen poco atinadas las respuestas del ex gobernador. En este contexto debería haber tomado una posición crítica pero más baja de tono”.

Me parece que los términos que usó para referirse al Presidente, no son los más académicos. En el fondo del asunto, es que hoy se reperfilaron todos los bonos y no sabía que este bono no se había reperfilado (para la construcción de la presa Portezuelo del Viento) y sí me parece una barbaridad. ¿Por qué privilegiar una provincia? No entiendo la postura del Presidente de la Nación”, dijo.

Pechín también se refirió a los cacerolazos contra los políticos para que bajen sus costos e indicó que “el costo de la política no es los sueldos que cobran los legisladores o ministros, el costo de la política está dando por todo el entorno que genera la política, la cantidad de cargos que genera”. Más allá de que el caso de nuestros legisladores donen parte de su sueldo, pasa por los $100.00 pesos que les daba Sergio Massa a legisladores nacionales para ayudar en la pandemia”, agregó. “La sociedad está esperando gestos y eso se reclama y cuando tiene tiempo, cacerolea. Hay que bajar el gasto político, pero no pasa por bajarle el sueldo a los diputados, pasa por bajar la cantidad de gente que se mueve alrededor de la política”, indicó.

