Seccional Segunda: golpes, patadas y  hasta la amenaza con una pistola apoyada en su cabeza

Un hombre de más de 30 años relató que vivió un calvario en la Seccional Segunda de Policía de Santa Rosa. Es el segundo hecho que se difunde en la semana. Tiene marcas de los golpes y un dedo quebrado.

Un hombre sin antecedentes de ningún tipo contó que padeció la violencia policial el 28 de marzo pasado cuando salió a la vereda de su casa. Regresó a las 4 de la mañana con golpes en el cuerpo, un dedo quebrado y soportó una amenaza con un arma de fuego en la cabeza.









El testimonio se reproduce sin difundir la identidad por el temor de la persona denunciante. Dijo que un efectivo le puso el arma en la cabeza para obligarlo a firmar la notificación de la actuación policial por violar la cuarentena. La detención se produjo en el barrio Obreros de la Construcción.

“El sábado 28 de marzo a las 20:30 salí a la vereda de mi casa para ver si estaba el negocio abierto y pasó una patrulla. Estaba en malla y descalzo, porque estaba en mi casa mirando si todavía podía ir a comprar. En ese momento se bajó el policía y me dijo que me iba a llevar detenido. Le dije que no tenía por qué ya que estaba frente a mi casa”, dijo.

“De todas maneras me esposaron y me subieron al patrullero. En el auto me empiezan a agredir. Cuando llegamos a la comisaría me bajaron de mala manera y les pregunté por qué me golpeaban a lo que me dijeron que si estuviera en mi casa, no pasaría esto”, contó.

“Me pegaron una patada en la espalda y me lesionaron porque estaba sin remera, ya que había salido solo a la vereda. Ahí, después de la patada, me di la cabeza contra el piso porque me soltaron para que me cayera y no pude poner las manos porque estaba esposado”, indicó.

“Me vuelven a pegar, me pisan y me tiran en el calabozo con las esposas muy apretadas. Me empieza a doler mucho uno de los dedos del pié. Lo tengo quebrado por los golpes”, añadió.

“Cuando no soportaba más las esposas, le pedí que las aflojaran y me decían que no tenían la llave”, indicó.

“A las 3:30 de la mañana ingresó otro chico muy golpeado, que le habían pegado una patada en la cabeza, tenía una parte de la cabeza cortada a la altura del ojo”, relató.

“A las 3:45 me sacan a mí y al otro muchacho y nos llevan a la oficina. Ahí nos empiezan a decir que violamos la cuarentena que por eso estábamos ahí. Les dije que no era para que nos pegaran de esa forma pero no me responden. La chica que nos toma todos los datos nos dice que si firmábamos nos daban la libertad”, agregó.

“En ese momento el otro chico se desmaya, se desvanece. Me puse a leer las cosas que decía el papel que nos querían hacer firmar, pero me costaba, porque me sacaron de mi casa descalso, en malla y sin los lentes. Cuando lo estaba leyendo el policía que estaba atrás me dijo que lo estaba boludeadno, que tenía que firmar rápido”, agregó.

“Yo seguía tratando de leer, pero en ese momento, el policía sacó el arma, la cargó y me la apoyó en la cabeza. Me preguntó si quería irme a mi casa o quería quedarme ahí, Y me reitreó que nada me habría pasado si no salía de mi casa durante la cuarentena, lo cual no era cierto, solo estaba en la vereda”, relató el hombre.

