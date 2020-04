Ziliotto le bajó el tono a las críticas de Verna  a Fernández: “ya pedí explicaciones al gobierno nacional”

El mandatario pampeano aseguró que tiene confianza en el Presidente y que ya inició los reclamos correspondientes ante Nación. «Verna es una persona que ha luchado muchísimo, nosotros tenemos varios conflictos con Mendoza», dijo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, le bajó el tono de las declaraciones realizadas por el ex mandatario Carlos Verna contra el presidente Alberto Fernández, por no haber reperfilado la deuda en dólares por los bonos para la construcción de la presa Portezuelo del Viento.

En declaraciones a Radio La Red, el gobernador de La Pampa, recordó que la cuestión de la soberanía hídrica está muy arraigada en la provincia. “La cuestión de la soberanía hídrica en La Pampa está muy arraigada. Carlos Verna es una persona que ha luchado muchísimo, nosotros tenemos varios conflictos con Mendoza. Ya nos robó el río Atuel, a pesar de que la Corte falló que es interjurisdiccional y ahora Mendoza quiere hacer una represa también en un río interjurisdiccional”, recordó Ziliotto.









“No estamos en contra de que se haga, estamos en contra que la administre Mendoza y cada uno utiliza distintas herramientas. Nosotros hemos reclamado ayer al Gobierno Nacional por qué se tomó esa decisión, si se reperfilaba toda la deuda en moneda extranjera con legislación local, por qué se exceptuaba el pago de las letras que se habían emitido, para cumplir con un acuerdo entre el presidente Macri y el exgobernador Cornejo de Mendoza”, afirmó Ziliotto.

“No encontramos ninguna razón por la cual, si todos los acreedores tienen que esperar, muchos de esos gente común, por qué la provincia de Mendoza lo puede hacer y más en una obra que no está autorizada por el Comité de Cuencas, el Coirco, que integran todas las provincias condóminas”, dijo el mandatario pampeano.

“Por eso ayer, como corresponde, en el caso de mi investidura, pedí explicaciones, lo hice ante los funcionarios nacionales. Estamos esperando una respuesta a ver cuáles fueron las razones”, explicó Ziliotto.

Consultado sobre si siente que el gobierno nacional apoya más a Mendoza que a La Pampa, Ziliotto dijo que “sinceramente no tengo la respuesta por parte del gobierno nacional. Este convenio que hizo Macri con Cornejo, casualmente el día después que se anunció que su compañero de fórmula era Miguel Ángel Pichetto, al día siguiente le da a Cornejo un convenio por 1.000 millones de dólares, para hacer una represa que no está autorizada por el Coirco. Es una connotación política, no tienen andamiaje legal, porque no está aprobada por el Comité de Cuenca. Es un tema que lo vamos a seguir de cerca”, dijo.

“No tiene trascendencia pública mi actuación y mis canales son institucionales. Estoy pidiendo explicaciones al gobierno nacional. Yo tengo demasiada confianza con el Presidente, con el Jefe de Gabinete, con el Ministro del Interior como para ventilar estos temas en forma pública”, cerró Ziliotto.

