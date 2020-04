Apremios: di Nápoli no quiere cometer “arbitrariedades” con los policías y espera que actúe la justicia

El ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli, dio respuestas de ocasión ante los casos de denuncias de apremios ilegales, donde se mencionó desde un cable con electricidad hasta un arma apoyada en la cabeza de un detenido.









“Hay conductas que son irregulares, pero no queremos tomar medidas exprofeso y decir que (un policía) fue responsable desde el Ministerio, porque podemos cometer arbitrariedades”, manifestó esta mañana Horacio de Nápoli.

En los últimos días se difundieron varios casos de supuestos apremios donde aparecen mencionados policías de Santa Rosa y General Acha. Lejos de anunciar una “pronta investigación”, el ministro de Seguridad espera que sean el Ministerio Público Fiscal el que investigue.

Di Nápoli señaló que “la orden que di es que se les dé intervención al fiscal ¿Por qué esto? Porque tomar medidas arbitrarias al momento ese no sirve, porque después hay que seguir adelante o volver para atrás, eso no se sabe. Es un fiscal el que puede indicar la conducta objetivamente sobre qué sucedió o qué no sucedió en determinado hecho”.

“Son ellos los imparciales en la investigación. En función es eso, se toman las medidas del caso. Lo que pasa ahora es que ante la inmediatez que tiene, ante un recorte periodístico o el llamado del ministro, inmediatamente ponen en marcha las actuaciones”, agregó.

“Con respecto al policía denunciado, ellos me hacen saber la conducta que tuvieron. Hay conductas que son claramente irregulares, enseguida se detectan y toman medidas al respecto, como por ejemplo, el secuestro de un celular al policía o una formalización en 24 horas. Eso nos indica qué medida tomar, pero no tomarlas exprofeso y decir que fue responsable desde el Ministerio, porque podemos cometer arbitrariedades”, precisó Di Nápoli en FM Noticias.

Hasta el momento el ministerio no tomó la determinación de apartar a ninguno de los policías acusados.

Ensayó una explicación ante el accionar policial y responsabilizó a la sociedad por no respetar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

“Ser estricto en los controles es decir no puede pasar porque usted no está excepcionado para transitar en la ruta, usted tiene que llenar esta planilla para entrar a la provincia y no lo puede hacer por un lugar distinto que sea a la Caminera, porque si lo hace por un lugar distinto, está evadiendo el accionar de la Provincia”, dijo.

“A eso se refiere no solo el Presidente, sino el Gobernador, de hacer cumplir las condiciones de ingreso a la Provincia, hablo del ingreso para ser más claro. Lo mismo ocurre con el aislamiento, lo estricto es seguir a la gente para que regrese a su casa, hacerle entender de qué se trata esto, que no es un capricho nuestro, que estamos persiguiendo a una persona, la estamos siguiendo para que se vaya a su casa, para no enfermarse”, finalizó.

