Autobuses Santa Fe pagó la mitad del sueldo a los trabajadores

Autobuses Santa Fe S.A. cobró por adelantado (el viernes pasado) los 2.5 millones de pesos que percibe en subsidios de la Municipalida de Santa Rosa. Debía pagar el sueldo de sus trabajadores pero solo pagó la mitad.

«Dicen que hasta que no salga otro subsidio no piensan pagar», dijo José Álvarez, secretario general de UTA La Pampa a este medio.

El dirigente gremial señaló que la empresa se quedó con plata porque el subsidio «el municipio se lo transfirió el viernes pasado y que pudiera pagar los sueldos el lunes». Pero la empresa transfirió pagó solo la mitad del salario a sus trabajadores.

Álvares sostuvo que la única opción que tienen es «esperar» a que la empresa termine de pagar porque a los dueños «hasta les conviene cobrar y que los colectivos no salgan y gasten gasoil» l

“Nosotros no somos tan insensibles de para el servicio porque la situación que estamos atravesando es muy grave”, dijo el representante de UTA La Pampa, y expresó que a los dueños de la firma «no les importa la pandemia, no les importa pagar, no les importa nada».

El dirigente sindical indicó que la empresa“espera los subsidios de Nación, que estarán la semana que viene». Son alrededor de $2.700.000 que Autobuses Santa Fe S.A. percibirá. Con ese dinero se supone que terminará de cancelar la mitad de salario que adeuda a los choferes.

A pesar de que la UTA acordó con las autoridades municipales que el subsidio iría para el pago de salarios, la empresa sigue incumpliendo con sus obligaciones. “Nosotros hablamos con la Municipalidad para que el subsidio vaya para que los trabajadores cobraran. Pero Autobuses se sigue quedando con esa plata”, expresó Álvarez.

La situación se repite en todo el territorio provincial. “No es solo Autobuses. Hay otras empresas que pagaron la mitad y pagarían la otra mitad a mediados de la semana que viene”, dijo el titular de UTA La Pampa.

A su vez señaló que “por el momento no hubo despidos» pero que «lo que está pasando es algo que nadie esperaba, ni el gobierno sabe cómo manejarlo y se va viendo día a día”,

Sobre las lineas de créditos que reglamentó el gobierno a través de BCRA para que las entidades bancarias otorguen financiamiento a las empresas para pagar salarios, Álavarez dijo que “ya empezaron a salir los créditos de la banca pública y muchas empresas ya han ido a ver pero los privados están demorando”.

“Nosotros sabemos que hay cosas que van a ir apareciendo que no se tenían en cuenta y que se irán solucionando de a poco. Tendremos que esperar y ayudar en lo que se pueda”, finalizó.

