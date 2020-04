Berhongaray y los reclamos hídricos: “hay que pensar a hablar de San Juan en La Pampa, otro gran depredador de los ríos interprovinciales”

El legislador nacional de la UCR no se sorprendió del apoyo de Alberto Fernández para la construcción de Portezuelo y dijo que el apoyo a Mendoza va más allá de los distintos signos políticos. Advirtió que hay que empezar a hablar del cumplimiento del Tratado del Colorado y no tanto de Portezuelo.

El diputado nacional de la UCR, Martín Berhongaray afirmó que la decisión de Nación de no reperfilar bonos, entre los que estaba la obra de Portezuelo de Viento, no debería sorprender a nadie y llamó a realizar un reclamo por el cumplimiento total del Tratado del Colorado, que incluye a obras hídricas que también se están haciendo en San Juan y perjudican a La Pampa.









El legislador repasó en declaraciones radiales la decisión de Nación. “Lo que ocurrió el lunes fue que el Gobierno Nacional emitió un DNU, el 346, por el que decidió diferir, postergar los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares hasta el 31 de diciembre de este año”.

“Y solo exceptuó del diferimiento, de esa postergación a ciertos títulos públicos, entre ellos a letras que están en poder del Banco Central, que se emitieron en el marco de Emergencia, por pocos más de 450 millones de dólares, unas letras del tesoro que fueron para la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas, a otras para fomentar el régimen de energía renovable y también exceptuaron a las letras del tesoro que se emitieron para cancelar obligaciones del estado nacional con Mendoza, en lo que respecta a la construcción de Portezuelo del Viento”, dijo.

“Estas excepciones significan que el estado nacional considera prioritarios a estos financiamientos, por eso no lo postergan. Más allá de todos los rechazos, que comparto, esto no debe sorprender a nadie. Cuando el año pasado, en el marco de la campaña algunos decían que con Alberto Fernández iban a mejorar las posibilidades de La Pampa para recuperar los ríos, yo decía que estaban equivocados. Esa lucha depende fundamentalmente de lo que hagamos nosotros”, señaló a periodistas de Radio Noticias.

“La historia de los despojos que venimos sufriendo desde hace décadas sobre el Atuel, con el Desaguadero Salado y más recientemente con el Colorado, no es patrimonio de un solo partido político. Siempre el Ejecutivo Nacional, sea del poder político que sea, entre beneficiar a La Pampa o a Mendoza, eligen a Mendoza y tampoco importa el signo político que gobierne en la provincia. O entre beneficiar a La Pampa o San Juan, escuchan a San Juan”, afirmó Berhongaray.

“Y hay que pensar a hablar de San Juan en La Pampa, otro gran depredador de los ríos interprovinciales. Yo vengo hablando hace más de doce años, muchas veces en soledad, en la misma soledad que decía No a Portezuelo del Viento y que durante muchos años no conté con el respaldo público de un solo dirigente político y sí, muchos me criticaban”, recordó Berhongaray.

“Yo contestaba con sólidos argumentos técnicos, como la construcción de la represa, iba a generar desbalances hídricos en toda la cuenca. Y también lo decía desde el razonamiento político, de ver que no iba a cambiar el comportamiento desaprensivo de Mendoza del manejo del agua y que todo eso había sido con la complicidad de todos los gobiernos nacionales, que los benefician directamente o se hacen los distraídos”, indicó.

“Dejemos de hablar de Portezuelo del Viento y empecemos a hablar del cumplimiento del Tratado del Colorado en su totalidad, que prevé todo otro conjunto de obras, pensado para que no se genere un desbalance hídrico. Si hablamos nada más que de Portezuelo, que le interesa a Mendoza, para luego ejecutar el trasvase del río Grande a la subcuenca del Atuel y no estamos hablando del Tratado del Colorado, estamos hablando de Portezuelo del Viento”, dijo Berhongaray.

Consultado sobre si acompañará la presentación de legisladores del PJ para tratar de dar marcha atrás en la decisión del Ejecutivo, Berhongaray dijo que nadie se comunicó con él. “La he leído, me parece muy razonable y bienvenido que la dirigencia pampeana se una. Ese comportamiento ha permitido del 2015 en adelante que la balance se empiece a inclinar para La Pampa. Si me llegan a solicitar el acompañamiento, por supuesto que voy a hacerlo, en la presentación o al momento en que lo planteen en el recinto”.

Preguntado por la respuesta que dará Nación al planteo formal de Ziliotto, Berhongaray dijo que “honestamente no tengo expectativas de que el gobierno nacional actúe diferente, pero esas son consideraciones personales. Lo más razonable es que exista alguna respuesta, pero es evidente que el Estado Nacional, con lo que hizo el lunes, considera que es prioritario ese financiamiento para Portezuelo. No postergó los vencimientos y manifiesta su voluntad política, me parece que queda claro. Igualmente, ayuda que haya un mensaje único desde La Pampa y creo que vamos a llegar a buen puerto en no mucho tiempo”, cerró Berhongaray.

