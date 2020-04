COVID-19: refuerzan controles en Puestos Camineros y activan protocolos ante aumento de casos en provincias vecinas

Desde el gobierno provincial reforzaron los controles. En el caso de equipos cosechadores con personal que ingresa de otras provincias se intenta que no se muevan de los lugares de trabajo.

El Ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli brindó precisiones sobre los operativos implementados por el gobierno provincial ante el incremento de casos de COVID-19 (coronavirus) en provincias como Buenos Aires (Trenque Lauquen) y Río Negro (Catriel).









di Nápoli confirmó que en el caso de coronavirus en Catriel, en la zona de Puente Dique y 25 de Mayo “la gente que viene de Catriel a la localidad de 25 de Mayo, no entra. Junto al intendente cerramos caminos vecinales para que la gente no ingrese a 25 de Mayo y dejó un solo ingreso, con un mismo control. La gente que va de Catriel e intenta ingresar en 25 de Mayo, no lo va a poder hacer, por más que tenga un negocio habilitado en 25 de Mayo, no puede ingresar”, explicó.

“Esto no es caprichoso, es una explicación estricta de salud, a raíz del caso de Catriel, que ahora cuenta con dos casos de coronavirus”, dijo a periodistas de Radio Noticias.

Además, el ministro di Nápoli recordó que en Trenque Lauquen se detectaron dos casos. “Desde el comienzo, el ingreso a la provincia, es muy estricto”, enfatizó, para agregar que se están reforzando todos los límites en Puestos Camineros.

“Ahora se da la particularidad del ingreso de equipos de cosechas, donde ingresan cuatro o cinco personas con provincias con afectación del virus más fuerte que la nuestra. Sobre esos equipos, se hizo un protocolo, con planillas de Salud, Vialidad, marcándonos el lugar donde van a prestar servicios, con algunas recomendaciones, como por ejemplo que no pueden salir del campo donde están”, indicó.

“Las provisiones para esos equipos se las tiene que hacer el dueño del campo donde están o hacerse llegar al acceso ellos, y que les vayan a hacer las compras. Con esto se trata de que estén aislados en el lugar donde estén trabajando. Por eso deben establecer toda la hoja de ruta de su trabajo en una declaración jurada que se hace al ingreso a nuestra provincia”, dijo di Nápoli.

“Cuando ingresan, ellos hacen una declaración jurada y en función de eso, se le da intervención al equipo de sanidad, que se llega hasta el puesto caminero. Si fueran asintomáticos, y esto apela a la responsabilidad social, les entregamos mediante un protocolo un número de teléfono para que sean abordados inmediatamente, si tienen síntomas. Es un protocolo que se llevan cuando suscriben las planillas y algo similar hacemos con los camioneros”, cerró el funcionario provincial.

