Di Napoli se reunió con las y los concejales

El intendente se reunió hoy con los representantes de las distintas bancadas del Concejo Deliberante de la ciudad.

Luciano di Napoli les confirmó a las y los concejales que «los proyectos de tarifaria y presupuesto van a ser ingresado de acuerdo a lo establecido en la prórroga concedida en su momento, una iniciativa en la que está trabajando el Ejecutivo de créditos a trabajadores en emergencia y el proyecto de ordenanza de aportes al fondo provincial de emergencia».

Del encuentro participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto; el presidente del bloque de concejales del FreJuPa, José De Petris; por el bloque FrePam, Pablo Pera Ibarguren; en representación de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera; y por Propuesta Federal, Marcelo Guerrero.

Al finalizar la reunión, las y los ediles calificaron como «muy positivo y esclarecedor» el informe brindado por el Ejecutivo municipal.









Castañiera, representante de Comunidad Organizada, destacó que “fue sumamente tranquilizadora la reunión, porque nosotros habíamos estado recibiendo el reclamo de vecinos que nos decían que no estaban recibiendo el refuerzo alimentario y el intendente nos aclaró que no existía en la municipalidad un relevamiento de la totalidad de las familias en situación de necesidad y ante eso, se les ha ido entregando mercaderías a quienes se han ido inscribiendo a través del número habilitado para registrarse y que eso ha ido retrasando la llegada a los que todavía no lo recibieron».

«Nos pareció muy valorable la invitación que nos hizo a todos los concejales para que vayamos a ver como se trabaja en los galpones donde se preparan los bolsones y nos adelantó que a partir de mañana se entregarán pollos y desde la semana que viene, carne. Nosotros ahora contamos con la información suficiente para poder llevarle tranquilidad a los vecinos”, dijo Catañiera.

La edil de Comunidad Organizada manifestó también que le generó preocupación “en los últimos días ver familias tomando helado en alguna heladería como si ya la cuarentena se hubiera levantado y eso no es así porque que tengamos solo 5 casos en La Pampa no significa que acá no nos va a pasar nada y por eso me perece importante también destacar que el intendente nos dijo que no se va a aflojar con los controles para que se respete la cuarentena y que se seguirá recalcando que la gente puede únicamente salir a hacer compras esenciales, pero nada más. Para mí la reunión con di Nápoli fue muy positiva”, concluyó.

Por su parte, Marcelo Guerrero dijo que el intendente tuvo «un muy buen gesto» al convocarlos a una reunión. «Nos comunicó lo que se está haciendo y nos invitó a proyectar a futuro. Estamos en un momento atípico, donde la demanda es desbordante. Sbemos que el tema social es muy difícil, yo estuve 4 años a cargo de desarrollo social de Nación en la provincia y es muy común, lamentablemente, que te aparezca gente sin necesidad pidiendo ayuda y eso es difícil de controlar».

En esa linea, destacó como «muy buena la disposición de Marcos Echeveste (Desarrollo Social) a la hora de llevar adelante semejante tarea y muy oportuna la invitación que se nos hace de ir al galpón para observar in situ como se está trabajando. Celebro la apertura de Luciano a la hora de compartir todo esto con nosotros», destacó.

A su turno, Pera Ibarguren, contó que «di Napolii nos agradeció el pronto tratamiento que hubo en su momento de la aprobación en el Concejo de la emergencia y facilitarle las herramientas para poder hacer frente a la pandemia y nos informó de cómo es que se viene trabajando, sobretodo para contener la demanda social».

«Valoramos el esfuerzo que se está haciendo desde la municipalidad para poder llegar a cada uno, más allá de que el desborde supere cualquier previsión que uno pueda tener. Nos pusimos a disposición para colaborar porque en estas situaciones de emergencia hay que dejar de lado las diferencias que podamos tener desde lo político partidario», dijo.

«Coincidimos con el intendente en la necesidad de instar a toda la población a mantener rigurosamente la cuarentena porque hemos advertido cierta flexibilización o relajo de parte de la gente. Fue una reunión altamente positva”, calificó.

Por su parte, De Petris y Grotto destacaron la convocatoria, y esta agradeció “la disposición de los bloques opositores a brindar la colaboración que puedan hacer, porque en estos momentos de crisis todos sentimos la necesidad de hacer algo y no sabemos muy bien qué”.

De Petris remarcó que sus pares destacaron como “muy positivo el posicionamiento e involucramiento de la Municipalidad en la problemática». «Es bueno unificar el discurso y la mirada de que viene una etapa en la que vamos a tener que estar muy alertas y trabajando en conjunto ante lo que pueda venir”, manifestó.

En ese contexto, Grotto adelantó que «seguramente la semana próxima» conovocará a “una sesión presencial del Concejo Deliberante», aunque anticipó que “las sucesivas serán a través de los medios tecnológicos que nos permitan seguir trabajando sin tener que reunirnos en un espacio físico común».

