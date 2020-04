La CTA de los Trabajadores pide que se declare al Covid-19 como enfermedad profesional

La CTA de los Trabajadores reclamó que el Covid-19 sea tenida en cuenta como enfermedad profesional.









Desde la central que conduce el diputado sindical Hugo Yasky, reclamaron que sean las ART las que asuman el costo económico que genera el tratamiento, internación y rehabilitiación, con las ganancias que han tenido en los últimos años a costa de la salud de las y los trabajadores.

El comunicado:

Según la Ley de Riesgos del Trabajo para que una enfermedad sea considerada como Profesional debe cumplir con tres requisitos: el agente causal laboral, la actividad y la patología. Es decir, para las/os trabajadores de la Salud, Seguridad, Educación, entre otros, el COVID 19 lo es porque hay nexo laboral porque hay exposición laboral.

Ahora bien, a partir del 20 de marzo, a través del DNU 297/20 se decretó una medida eficaz y preventiva para toda la población general: aislamiento social y obligatorio. Para que esta medida se sostenga su vez, el mismo Decreto, definió que haya otra parte de la población trabajando en tareas definidas como esenciales: personal de salud, de telecomunicaciones, de comunicación, trabajadores de la educación (que colaboran en la distribución de materiales pedagógicos y / o comida a los estudiantes, directivos que mantienen trabajos administrativos), de seguridad, de comercio, de transportes (marítimo, aéreo y terrestre), recolectores de residuos biológicos, industriales y domiciliarios, como así también los trabajadores que sostienen tareas comunitarias sanitarias y de alimentación, y los trabajadores precarizados, de estas actividades, con lo cual se infiere que no estarán en aislamiento con exposición laboral al COVID 19. El riesgo biológico, virus nuevo, estará presente en este colectivo de trabajadores en forma directa, irrumpiendo sus normales condiciones de trabajo. Por otra parte, hay otro grupo de trabajadores, donde este nuevo riesgo biológico podrá estar presente y que al exponerse a este agente, sufrirán infección y enfermedad por el coronavirus: curtiembres, construcción, textiles, mecánicos, etc.

El Sistema de Riesgos del Trabajo actual no contempla esta situación. El COVID19 es una enfermedad nueva y no se encuentra expresamente listada como enfermedad profesional (Decreto 658/96), con lo cual la SRT ya declaro q esta patología actuaría como una enfermedad por fuera de este listado y que para ser reconocida como tal el o la trabajadora deberá indefectiblemente realizar trámites, por el cual una comisión médica determinara si es o no aceptada la denuncia del trabajador. Sepamos que en el año 2019 se presentaron más de 80.000 denuncias y el 67% fueron rechazadas. Esto debe ser resuelto por el Estado.

Entonces, es justo que trabajadores y trabajadoras expuestos a esta nueva pandemia, que son los que sostienen innumerables funciones para que el resto de la población cumpla con el aislamiento social, queden sin protección legal en cuanto a su salud y seguridad?

¿Es justo que deban realizar trámites engorrosos de dudoso final, en vez de ser reconocida directamente como enfermedad profesional?

Al no ser reconocida como enfermedad profesional la CoVid19, en forma directa, son la Salud Pública y las Obras Sociales quienes asumirán el costo económico que generara de tratamiento, internación y rehabilitación. Son las ART quienes deben hacerlo pues ya han ganado mucho dinero, solamente 4.000 millones de pesos en el último año. Ganancia sostenida por un sistema privatizado a costa de la salud y seguridad de nuestros compañeros.

