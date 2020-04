Coppo pide que sea obligatorio el uso de barbijo en General Pico

El concejal radical, Guillermo Coppo, pidió la obligatoriedad del uso de mascarillas, cobertores de tela o barbijo social casero para toda la población. El barbijo quirúrgico o reglamentario solo podrá ser usado por trabajadores de la salud o contagiados con Covid-19.

Además establece una multa de $1.000 que, en caso de reiteración, se duplicarán los montos de manera progresiva. El destino de ese dinero debería ser destinado a la Cooperadora del Hospital Gobernador Centeno.









Coppo presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de General Pico para que sea obligatorio el uso de barbijos en esa localidad.

El edil manifestó que «la utilización en la vía pública ha generado discusiones a nivel mundial, desde un comienzo la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso del barbijo, ya que se debe priorizar para los trabajadores médicos al frente de la lucha contra el Covid-19; y que el Secretario General de la Organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, teme que el uso generalizado de estas herramientas por toda la población pueda acabar con las existencias en los hospitales, por lo que no se arriesgará a recomendar su distribución y dice: «Los barbijos por sí solos no pueden contener la pandemia: hay que encontrar, aislar y tratar cada caso por separado» y resalta: “Lo más importante es que sólo deberían usarse como parte de un paquete integral de intervenciones», pero especialistas como George Gao, el principal investigador del coronavirus chino y líder de la defensa contra el Covid-19 en su país, defiende que las malas cifras de contagio en Occidente se deben a no suministrar barbijos a los ciudadanos. También especialistas argentinos como Viviana Crivelli, epidemióloga de la Universidad Nacional de Tucumán, comenta que una utilidad extra de los barbijos es la impedir la costumbre instintiva de tocarse la nariz o la boca en la calle», planteó.

En tal sentido el proyecto presentado por Coppo aclara que «queda prohibida la utilización de barbijo quirúrgico o reglamentario, exceptuando a trabajadores de Seguridad, Salud, contagiados de Covid-19 o personas a cuidado de enfermos de Covid-19, llevando esto a evitar lo temido por la OMS sobre el desabastecimiento».

Por otra parte Coppo indicó: “es importante cómo han ido evolucionando las medidas a tomar y desde Pico debemos generar más medidas para cuidarnos, no solo esperar lo que se determine desde organismos superiores, en el Gobierno Nacional el Ministro de Salud Ginés González García manifestó que “el barbijo tiene que ser usado por quienes tienen riesgo específico. Pero no nos oponemos al barbijo casero”, y en la página oficial del Gobierno Nacional nos encontramos que comunica que la utilización del barbijo se debe dar por “quienes concurran a lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, transporte público, etc.” y que también la misma página oficial del Gobierno Nacional, dice que “dado que la disponibilidad de barbijos quirúrgicos es limitada, existen alternativas para generar herramientas de uso comunitario como cobertores de tela. Si bien los barbijos caseros no son equivalentes a barbijos quirúrgicos, estos últimos son suministros críticos que deben continuar reservados para los trabajadores de la salud y todos los que se encuentran en la primera línea de atención a la población, que por el alto riesgo que enfrentan, son la prioridad.”

El concejal piquense dijo que «a lo largo y ancho del país se están implementando medidas de similares características, como en las provincias de Misiones, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, y Neuquén se ha dispuesto el uso de barbijos caseros y tapabocas para transitar en la vía pública, y localidades como Tigre, Villa Gesel, San Antonio de Areco, General Lamadrid, Olavarría, Chacabuco, Pellegrini y Lincoln han dispuesto de obligatoriedad en el uso.”

«El uso de barbijos no quirúrgicos, mascarillas o tapabocas no debe ser una opción sino una necesidad, por la posibilidad de que existan personas asintomáticas, con la gravedad que ello conlleva; mientras un barbijo Nº 95 contiene hasta el 99% de los virus y uno quirúrgico un 90%, una mascarilla casera puede filtrar el 70% de esos gérmenes”, contó.

La ordenanza establece que el incumplimiento llevará al cobro de multas de $1.000 y en caso de reiteración se duplicarán los montos de manera progresiva, destinando el total del dinero recaudado a la Cooperadora del Hospital Gobernador Centeno.

Coppo dijo: “cada uno de los piquenses debemos entender la gravedad de lo que sucede, todos podemos hacer un barbijo casero con una tela que tengamos en nuestras casas, no necesitamos salir a comprar y a su vez solicitamos que el Departamento Ejecutivo Municipal refuerce convocando a cooperativas, emprendedores, adjudicatarios de créditos municipales de carácter textil, organizaciones sociales y gremiales y demás actores de la vida civil de la ciudad, para la producción masiva de mascarilla, cobertor de tela o barbijo social, para lo cual la Municipal proveerá los insumos materiales necesarios. Esperamos que se le dé el tratamiento correspondiente a este proyecto y que en breve podamos contar en Pico con esta medida que no tiene otro fin, que el de cuidarnos entre todos”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios