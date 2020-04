Desafectaron a policías que actuaron en la represión del frigorífico Penta

El frigorífico Penta, de Ricardo Bruzzese, cerró sus puertas y no pagó los salarios de marzo. Hubo acampe, protestas y dura represión policial con varios heridos. Luego del accionar policial, desafectaron a los oficiales que actuaron en la represión.

Un serio conflicto generado en el Frigorífico Penta, en Quilmes,derivó ese jueves 9 de abril en graves enfrentamientos entre trabajadores y la policía, luego que la empresa propiedad de Ricardo Bruzzese, ratificara el despido de unos 250 empleados, desafiando incluso el decreto del presidente Alberto Fernández que impide por 60 días las cesantías laborales.









El conflicto en el Frigorífico Penta, ubicado en Camino General Belgrano al 11500, venía de arrastre, pero hizo eclosión porque la empresa no pagó los sueldos de marzo, situación que provocó reclamos de los trabajadores cada vez más airados, en medio de la desesperación que tal situación provoca en centenares de familias en medio de la cuarentena por el coronavirus. Y este jueves esas protestas, que incluían banderas y ollas populares en la puerta del establecimiento en los últimas semanas, terminaron en violencia cuando la policía cargó sobre los empleados en conflicto, disparando balas de goma y con un saldo de varios heridos.

Los empleados de Penta y la CTAA (Central de Trabajadores Argentinos Autonóma) acusan al empresario Ricardo Bruzzese de forzar un lock out patronal, denunciando que «cerró el ingreso a la planta y no pagó los sueldos de marzo, dejando a 250 familias en medio de la cuarentena en la calle». La respuesta sindical fue un acampe en la puerta del frigorífico, reclamando no solo por el pago de los haberes adeudados, sino también «por un trabajo digno, porque quieren esclavos, no trabajadores».

Esa protesta de los trabajadores de Penta hizo que también se cortara el tránsito en forma intermitente en la rotonda de Camino General Belgrano y la avenida Pasco, un punto crucial en el oeste quilmeño. Y si bien con las restricciones que impone la cuarentena el tráfico en estos días es menor al que había antes de la cuarentena, el lugar siendo siendo un enclave vital tanto para quienes circulan desde Bernal hacia Quilmes, como para quienes desde esa ciudad del Gran Buenos Aires viajan hacia Avellaneda o Capital Federal.

Luego de la represión, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso desafectar a los policías que reprimieron esta tarde a frigoríficos en el frigorífico Penta, ubicado en el partido de Quilmes.

La medida se llevó a cabo a través de la Auditoria General de Asuntos Internos dependiente del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. La Policía había dispersado a los empleados que se manifestaban en el marco de la cuarentena donde habían ido a reclamar por su trabajo.

Hasta el lugar fue en persona el titular de la cartera de Seguridad provincial, quien se remarcó que la policía «no tenían orden de reprimir porque los trabajadores están reclamando su quincena y no se cumplió lo que ordenamos».

Por su parte, desde el municipio, la intendenta Mayra Mendoza repudió la represión que sufrieron los trabajadores y aseguró que están trabajando junto a representantes de la Comuna, del Ministerio de Trabajo bonaerense y delegados y directivos del sindicato para poder darles una pronta respuesta a los 250 trabajadores que fueron despedidos por la empresa en medio de la pandemia de coronavirus.

Según un comunicado oficial de la gestión Mendoza, «de ninguna manera, el Municipio de Quilmes avala la represión sufrida por los trabajadores y repudia la violencia como mecanismo de solución a este conflicto».

Carne para todos

Bruzzese fue uno de los mentores del programa «Carne para todos», lanzado en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, y que preveía que camiones de esa iniciativa circularían «por todo el país» vendiendo cortes de carne a precios inferiores a lo que imponían las cadenas de comercialización de supermercados y otros grandes jugadores del sector. Bruzzese es además presidente de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif).

El frigorífico Penta es un establecimiento histórico de Quilmes, y bajo la administración de Bruzzese pasa por una complicada situación financiera, que desde la empresa adjudican a la «extorsión sindical».

El Municipio de Quilmes, a cargo de la intendenta Mayra Mendoza​(Frente de Todos), intentó descomprimir en los últimos días la situación, y este jueves criticó la represión policial, señalando que repudiaba «todo tipo de violencia en el marco de ese conflicto».

«Atento a los enfrentamientos que suceden en estos momentos en el Frigorífico Penta SA, en su sede del kilómetro 11.500 de Camino General Belgrano y Lamadrid, de Bernal Oeste, en conflicto con sus trabajadores, el Municipio de Quilmes informa que en el día de ayer se llevó a cabo una reunión en el Palacio Municipal de Alberdi 500, con representantes de la Comuna, del Ministerio de Trabajo bonaerense y delegados y directivos del sindicato.El encuentro fue encabezado por la intendenta, Mayra Mendoza, y participó el director Provincial de Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo, Miguel Funes, que le transmitió a la jefa comunal la situación que atraviesan los trabajadores del frigorífico, ya que el titular de la empresa, Ricardo Bruzzese hace dos semanas que no permite el ingreso del personal su lugar de trabajo, no abonó los sueldos ni acató la conciliación obligatoria», dijo la nota del municipio quilmeño.

«Esto se da en el marco de la pandemia por el coronavirus y en medio de esta crítica situación, 250 trabajadores fueron despedidos por la empresa frigorífica.En la reunión se acordó insistir con las presentaciones legales ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y la búsqueda de una solución al conflicto.De ninguna manera, el Municipio de Quilmes avala la represión sufrida por los trabajadores y repudia la violencia como mecanismo de solución a este conflicto», concluyó la nota de la administración de Mayra Mendoza.

En la reunión propiciada por Mendoza se quedó en «buscar una solución que permita la continuidad de la empresa», pero la represión policial dejó, según denunciaron los trabajadores, «nueve heridos, con decenas de empleados alcanzados por balas de goma». (Redacción Plan B, con información de Perfil y El Destape).

