Contagio en un geriátrico: 27 personas dieron positivo y esperan el resultado de otras 150

Un total de 27 casos positivos de coronavirus fueron confirmados este sábado en un geriátrico de la localidad cordobesa de Saldán, en tanto se esperan los resultados de los hisopados a otras 150 personas que tuvieron contacto con un médico que es portador del virus, informó el intendente de esa población, Cayetano Canto

El jefe comunal precisó que de los 27 casos positivos, 21 son residentes del geriátrico Santa Lucía y el resto seis administrativos de ese lugar

«Cinco abuelos están internados en el Hospital Italiano de Córdoba. Y los que están en el geriátrico están bien. La evolución es buena. No tienen síntomas. Todos están aislados», detalló a medios locales el intendente de Saldán, localidad del departamento Colón, que está ubicada a unos 18 kilómetros de la capital de Córdoba.

En este contexto, el funcionario municipal precisó que todo el geriátrico fue puesto en cuarentena, en tanto que el resto del personal «no tiene síntomas» del Covid-19 y fueron trasladados a sus domicilios para que cumplan con el aislamiento.

De acuerdo a la información, el transmisor del virus fue un médico que desempeña su tarea profesional en el geriátrico y en varias localidades de las sierras chicas, entre ellas Saldán, razón por el cual se extremaron las medidas preventivas en esa región.

Por medio de las redes sociales, el médico informó el viernes que le había dado «positivo el hisopado» y que hasta el día anterior se había encontrado desempeñando tareas proque estaba «sin síntomas». Asimismo, añadió que es un paciente asmático y que para esta temporada del año suele tener tos.

«No tuve fiebre. Por prevención fui al hospital de Unquillo y tuve que convencer al colega para que me hiciera el hisopado. No tuve ningún síntoma. Se dijeron muchas cosas y estoy muy preocupado», manifestó el médico, aludiendo a la estigmatización pública por ser el portador del coronavirus, lo que motivó que la Asociación de Médicos de la República Argentina condenará esa conducta social y pidió que no se difunda su identidad.

