El Movimiento Pampeano de Derechos Humanos lanzó una campaña contra el abuso policial en cuarentena

A través de una campaña realizada por las redes sociales, el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos (MPDH) repudió el accionar represivo de la policía pampeana en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo Nacional.









El organismo de derechos humanos convocó a las personas a participar de la campaña «Nos tapamos la boca pero no nos callamos nada», en relación al utilización de barbijo como medida preventiva de propagación del virus Covid-19. Solo que proponen que, en la «selfie» en vez de una mascarilla se utilice el pañuelo blanco de las Abuelas de Plaza de Mayo, con la leyenda «Nunca Más».

«La inmunidad del virus no significa impunidad. Dijimos Nunca más», comunicó el MPDH.

La iniciativa va acompañada de un comunicado en la que piden al gobierno provincial «que paren las golpizas y torturas» en las cárceles de la provincia y en la vía pública.

En ese marco, también se repitió el pedido para avanzar en una nueva ley para la policía de La Pampa que reemplace a la de la dictadura «y que esté basada en la democracia, el respeto por los derechos humanos y el pueblo».

El comunicado

Las organizaciones del campo popular de La Pampa, volvemos a hacer un llamado a las autoridades provinciales, para que tomen las medidas necesarias que detengan los abusos policiales hacia las y los ciudadanos, en el contexto de cuarentena.

Sabemos que las comisarías y prisiones están abarrotadas de detenidos hasta en los pasillos, y sabemos que las y los oficiales están trabajando en sobre turnos, expuestos y sin poder ver a sus familias. Pero detener arbitrariamente, golpear, disparar con balas de goma e incluso picanear a personas, solo hará más grave la situación de crisis que atravesamos.

La ilegalidad con que se maneja la policía no es posible sin la complicidad de los tres poderes y la responsabilidad del estado. Argumentar que la ciudadanía no cumple con la cuarentena, decir que no le creen a las víctimas y no recorrer las comisarías de la provincia, nos son políticas de garantías si no de impunidad.

Es mentira que el Virus nos pone en igualdad de condiciones a todas y todos. No es la misma la situación la de un trabajador estable que sigue cobrando su salario que quien vive día a día haciendo changas y desde hace semanas no puede ganar un peso, no sufre la misma tragedia el empresario que tiene un buen pasar que la empleada doméstica que si no trabaja por día no tiene para darle de comer a sus hijxs, no es lo mismo quien está en el sector pudiente de la sociedad que quienes habitan los barrios más humildes: albañiles, lavacoches, quienes cuidan ancianxs, o quienes tienen un pequeño comercio, etc..

No casualmente la mayoría de las víctimas de abuso policial pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, porque la policía sigue reprimiendo solo a los de abajo.

En este contexto, necesitamos que la autoridades tomen medidas para que paren las golpizas y torturas, necesitamos que se tomen medidas para que la cuarentena no aumente los casos de violencia de género, necesitamos que este Aislamiento Social Preventivo no signifique carta blanca para aumentar la represión hacia nuestras niñas y niños.

Necesitamos tener cifras oficiales de la cantidad de detenidos por violar el aislamiento y saber cuál es su estado de detención.

Necesitamos que las autoridades políticas y/o jurídicas aparten del cargo loss policías que violan los derechos de todos l0s ciudadanos, y que sean juzgados.

Incluso, esta cuarentena puede ser el momento preciso para replantear y trabajar entre todos una nueva Ley de la Policía Pampeana, una norma debatida entre las organizaciones sociales, la sociedad civil y el estado, que terminé con la Ley de la Dictadura y que esté basada en la democracia, el respeto por los derechos humanos y el pueblo.

El trabajo por una inmunidad social al virus no significa que la policía tenga Impunidad.

Por eso volvemos a decir, Nunca Más.

