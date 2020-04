“El gremio más afectado en el mundo somos los gastronómicos”

El secretario general de la UTHGRA, José Luis Barrionuevo, aseguró que en Argentina son más de 500.000 mil los empleados que trabajan en la hotelería y gastronomía, cuyas fuentes de trabajo están en peligro. Avaló la extensión de la cuarentena y pide que “los que tienen plata afuera la traigan al país”.

En dialogo con el programa “Toma y Daca” por AM 750, el líder gastronómico se refirió al Coronavirus y aseguró “En mi vida nunca pensé que un bicho nos tendría bajo las riendas del mismo, al mundo: ¿Quién hubiera pensado eso si todos estábamos pendientes de la economía? Vino este bicho y nos destruyó a todos. Habrá que pelearla y lucharla.









En tanto que avizoró: “El mundo va a cambiar: las potencias antes conspiraban para lograr ventaja en el mundo y hoy se están dando una ayuda, se están dando un abrazo. Nosotros vamos a cambiar y Argentina también tiene que cambiar. Esperemos, los que somos conscientes de esto, de poder ponerlo en la práctica con esta hecatombe, este desastre”.

En cuanto a la situación en nuestro país, se refirió al sector gastronómico como el más afectado en el marco de esta pandemia y manifestó con certera preocupación la situación presente y futura del sector: “Aparte de ser el más golpeado, también va a ser el que más va a tardar en recuperarse porque quizás sea el último que se vaya a habilitar. También habrá que esperar al poder adquisitivo de la gente y después el temor de ir al restaurant, al hotel, de juntarse con la gente. Queda todo ese resquemor porque todos estamos asustados, todos estamos preocupados y atentos a las medidas que toma el presidente.

En relación a las políticas encaradas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el dirigente de la azul y blanco de la CGT respaldó el accionar del gobierno y afirmó que “Objetivamente, el presidente considero que la salud que es lo que se priorizó y lo está llevando muy bien. Por eso es el alto acatamiento que existe. Lo otro, bueno, están los apresurados que se creen que esto es una pavada, que es el prototipo del argentino que se lo toman en joda. Y estamos la inmensa mayoría que acatamos por respetar la vida humana y posteriormente ir viendo cómo nos recuperamos. Es un tema mundial. Vamos para un tiempo más y en un tiempo vamos a estar saliendo.

En este sentido, Barrionuevo entendió que hay que continuar haciendo este sacrificio para ver después cómo continúa la recuperación del país. En tanto que recordó la crisis vivida hace una década atrás: “Nosotros veíamos de un golpe muy fuerte que fue el 2000 donde tocamos fondo y fuimos desde el subsuelo recuperando la economía, cuando vino después la recuperación con Duhalde, los problemas de los 6 presidentes que tuvimos. Entonces hubo otra Argentina, otra Argentina que todos miramos como objetivo la recuperación. Esto no es un fracaso político, es producto de una pandemia en el mundo osea que acá no se le puede echar la culpa a nadie”, aseguró el líder sindical, aunque desestimó que la cuarentena finalice el 26 de abril.

El turismo, la hotelería y gastronomía

En relación a la fuerte crisis que vive el sector, el dirigente gastronómico describe un escenario “apocalíptico” entendiendo que “para los gastronómicos, la gran mayoría, salvo las cadenas, viven al día, vive de lo que expende. Y si lo tenés cerrado, indudablemente no tenés caja. Y si no tenés caja tampoco vas a poder pagar los sueldos, vas a tener problemas. En el mes de marzo, el 75% pagó el 100% de los sueldos. Otro sector pagó los 18 días que se trabajó, otro sector están con las suspensiones que no se pueden, están con los despidos que tampoco se pueden. ¿Cómo hacemos para pagar abril o mayo?” interrogó Barrionuevo.

En tanto que señaló que los ingresos próximos de los propios trabajadores de la Unión de Trabajadores del turismo, hotelería y gastronomía también peligran: “Nosotros tenemos 500 millones mensuales que tiene la Obra Social y el gremio y ahora no tenemos ingreso. El gremio tiene 2000 trabajadores entre profesionales, abogados, de la salud, enfermeros, empleados administrativos, dirigentes sindicales de todo el país. Somos 2000, no somos una pyme, por lo tanto, si no tenemos recaudación, nosotros también estamos en el ojo de la tormenta estos 2000 que no puedan cobrar su salario”

En este contexto, las cámaras empresariales del sector y el propio sindicato solicitaron una reunión con el gobierno con el fin de encontrar alguna cobertura más que alivie para asegurar el pago de los futuros sueldos.

Por su parte, el dirigente de la CGT criticó a los que más tienen asegurando que son ellos los que pueden aguantar y quienes deben aportar para minimizar los efectos de la crisis: “Hay un blanqueo de 250 mil millones de dólares afuera del país. Esos fondos hay que repatriarlos si están blanqueados, garantizarle con un bono que los traigan a la Argentina. Estamos hablando de 3 Bancos Centrales, estamos hablando de 150 mil millones de dólares y el Banco Central destapaba champagne cuando había 50 mil millones en la reserva. Si no en el mundo te dicen: hay 500 mil millones de dólares de los argentinos afuera y ustedes están pidiendo 54 mil millones”

En cuanto al proyecto de Ley que lidera Máximo Kirchner en aplicarle un impuesto a las grandes riquezas manifestó su clara negativa reafirmando la necesidad de traer la plata que está afuera del país “tienen que ponerla los que más tienen”, concluyó.

