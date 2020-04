Organizaciones sociales plantean propuestas para la emergencia sanitaria y alimentaria

Distintas organizaciones sociales y políticas dieron a conocer su análisis y diversas propuestas ante la emergencia sanitaria y alimentaria que se ha intensificado en estos días a raíz de la pandemia del Coronavirus

El mundo se conmueve ante una nueva crisis del sistema que amenaza ser muy profunda, de forma acelerada y sin planificación, debido a la pandemia del Coronavirus/Covid-19; donde se modificarán las variables económicas y tendrá incidencia sobre el campo laboral y los que viven en la informalidad. Las medidas de confinamiento y cuarentena se articulan con el aumento en la seguridad y el control sobre la ciudadanía que, en este estado de excepción, deberían ser temporales hasta que mengüen los contagios. Es necesario reconocer que, para los Gobiernos, de acuerdo al asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay otro modo de enfrentar la pandemia, porque todavía no existe vacuna, no se cuenta con una cura inmediata. Por lo tanto, lo más efectivo resulta hacer lo que están haciendo diversos países, incluido el nuestro, de reducir la circulación del virus por medio del aislamiento social.

EMPRESAS

Las tarifas no pueden ser un precio determinado por la rentabilidad, sino tiene que ver con la estrategia de desarrollo de un país, y deben transformarse en un servicio público que beneficie al pueblo. Es necesario acabar con la especulación de los dueños de los aparatos de producción. Es necesario que el Estado recupere pilares básicos de la economía.

No es posible obviar el valor que tienen las empresas y como marcan la agenda en cuanto a precios y consumos, afectando el bolsillo de quienes habitan nuestro suelo. Hay que recuperar completamente YPF comprando todas sus acciones. Para permitir el desarrollo de nuestra economía nacional, asegurando el autoabastecimiento y la regulación del precio del petróleo y el gas, y recuperar el poder de decisión; se impone la compra de la totalidad de las acciones de YPF. Tenemos que tener en cuenta esto en nuestra provincia, porque las provincias petroleras han ido perdiendo su infraestructura y sus poblaciones se han empobrecido.

Como el caso Vicentin; que es un grupo empresario en torno al cual se mueve una gran parte de la actividad económica en la provincia de Santa Fe. Tiene presencia en una amplia red de sectores económicos que van desde la agroexportación, hasta frigoríficos, bodegas, algodoneras, etc. La familia homónima, dueña de la empresa, está en el puesto 27 de las 50 familias más ricas de Argentina según la revista Forbes del año 2018.

Así, inscripto como está en el agronegocio en la Argentina, se vincula al dominante sector exportador, ya que el 87% de su producción termina fuera del país. Vicentin es un grupo empresario con absoluta viabilidad, por lo tanto no debe dejar de funcionar.

Actualmente, no sólo está en juego su continuidad, se trata también de asegurar la continuidad de fuentes de trabajo, de ingresos al fisco nacional y provincial, de recuperar fondos necesarios en momentos de vigencia de una emergencia como la decretada por ley en el Congreso Nacional. De clarificar una situación que puede afectar a un sector clave de la economía nacional.

La situación antes mencionada se agrava ante la reciente presentación de la empresa a concurso de acreedores. Esta instancia suele utilizarse para lograr una baja en las deudas y da como resultado la desvalorización de los activos. Por una cuestión de soberanía y para mantener y asegurar la continuidad de la empresa, el Estado debe intervenir en Vicentin.

Ferrocarriles: en La Pampa la única empresa que tiene trenes es Cargill. ¿Porqué una multinacional extranjera tiene el uso de lo poco que quedó de los ferrocarriles? ¿Siendo tan valioso para el desarrollo de nuestra provincia? El ferrocarril debe estar puesto al servicio de todos los pampeanos.

Peajes: sabiendo los negociados que hubo en los peajes hay que estatizarlos, al igual que el sector energético. El flujo de capital de esas empresas se puede invertir en políticas sociales y, además, se deja de depender de las negociaciones con empresarios que solo piensas en ganancias.

Unos pocos datos certifican esta propuesta de estatización. Varias empresas comunicaron a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2019 en sus memorias anuales. Por ejemplo, Central Puerto, una de las mayores empresas generadores de energía del país, informó que su ganancia neta ascendió a $ 8.808.815. La principal comercializadora de gas natural del país, el Grupo Albanesi, registró ganancias por $ 607.739.083. El fabricante de productos electrónicos y autopartes Mirgor tuvo un resultado positivo de $ 2.124.404.

RIQUEZA

En medio de la gran crisis sanitaria que atravesamos, es necesario afectar una proporción de las abultadas cuentas de los empresarios que, muchas, no han sido declaradas, otras están en paraísos fiscales o se blanquearon. En los países desarrollados están aplicando un impuesto excepcional por la pandemia, por lo tanto, el Estado argentino debe accionar en ese sentido, más conociendo las formas de evasión que tienen los ricos en el país.

Los datos de lo que han lavado o eludido del fisco los empresarios son contundentes, además un porcentaje que se les confisque sería vital para la emergencia sanitaria y alimentaria del país.

En 2017 se blanquearon U$S 116.800 millones, U$S 23.500 millones fueron declarados por bienes en el país (20 %) y 93.300 en el exterior (80 %).

En la lista que publicó la revista Forbes en 2018 figuran las 50 personas más ricas de Argentina, cuyas fortunas suman unos US$ 58.000 millones al 30 de abril de 2019.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) encontró USD 2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país y que no fueron declaradas ante el fisco argentino.

Sin un Estado fuerte que pueda enfrentar al poder concentrado de la economía, es imposible que se encuadren dentro de las reglas democráticas y paguen como todos los argentinos los impuestos de sus grandes fortunas. Tanto el blanqueo de 2017 como las investigaciones realizadas ha quedado claro que hay capital sin declarar que equivaldría a un PBI, que no paga impuestos ni rinde cuentas de su procedencia, encima suele ser dinero que es operado desde el exterior para influir e interceder en la economía nacional intentando beneficiar intereses privados.

DEUDA

Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, ha resaltado que “nos enfrentamos a una incertidumbre excepcional sobre la profundidad y duración de esta crisis”, anticipando el estallido de la economía global, por lo tanto es inviable el pago de deuda mientras se enfrenta al virus y mucho menos con la recesión/depresión que sobrevendrá pos pandemia. La deuda es impagable y mucho menos si debe someterse al hambre al pueblo. Debe investigarse a los funcionarios macristas que generaron un endeudamiento externo a un promedio de 32.500 millones de dólares por año y, según jurisprudencia del caso Massera, paguen con su patrimonio personal.

El Papa Francisco convocó a principios de este año a referentes económicos del mundo al encuentro Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación, donde planteó que “no es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras”. El presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación resaltó que “No vamos a pagar la deuda a costa del hambre”. Las organizaciones sociales y políticas planteamos no pagar la deuda con el hambre del pueblo y, además, es necesario saber quiénes fueron los que fugaron capitales por U$S 93.667 millones en la era Macri.

ESTADO

En este nuevo pero precario orden mundial, donde ha quedado en evidencia que el capitalismo salvaje, con el rol preponderante de la ley del libre mercado, la volatilidad financiera de la era virtual y el extractivismo destructivo de recursos naturales que no acusa recibo del cambio climático, fracasó en la instrumentación de sus políticas económicas, donde el sector privada se diluyó como agua entre las manos. Las potencias del mundo han debido instrumentar políticas públicas, estatales. El Estado de bienestar se ha convertido otra vez en una necesidad social con la responsabilidad de resguardar a todos los seres humanos, más allá de la pertenencia de clase.

Por eso, en esta situación de excepción y observando las medidas que se toman en los países del primer mundo, el Estado tiene un rol determinante para intervenir directamente en la pandemia. En Argentina se debería avanzar en el control de sectores fundamentales para la economía que tienen incidencia directa en la calidad de vida de la ciudadanía. Es indispensable un Estado fuerte, al servicio de los intereses de la nación y de las necesidades de todo el pueblo, porque con la gestión de la economía se motoriza el mercado interno, la distribución de la riqueza, y la participación del Estado en áreas estratégicas como la energía; la ciencia; la minería; la tecnología, que supere la coyuntura y consolide su articulación política a largo plazo.

Una lección importante de la actualidad es que se debe fortalecer el Estado. En esta correlación de fuerzas con la hegemonía económica, donde el presidente Alberto Fernández posee casi el 90% de imagen positiva, además del acompañamiento en el Congreso de la Nación y el respaldo de las organizaciones sindicales y sociales, es un factor decisivo. Hay que avanzar frente a la concesión de las potencias globales al revalorar la intervención del Estado y la muestra de la incompetencia de las organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la OEA para afrontar la pandemia. Es hora de estatizar los servicios esenciales para la soberanía alimentaria, energética y económica. Y ese contrato social es con los trabajadores, con los sectores emergentes de la economía popular, la economía no formalizada. Álvaro García Linera señala que “Las élites empresariales nunca sostendrán ni defenderán un proyecto popular”. Es que en medio de esta crisis global parte del empresariado nacional/trasnacional sigue considerándose el principio rector y dominante del país, una élite que excede al gobierno, por ende, no acata el mandato del poder político. Hay que estatizar para garantizar los servicios al pueblo.

Rodolfo Walsh, además de decirnos que “la historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”; también nos advertía: “En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano”.

Movimiento EVITA / UTEP

Corriente Clasista y Combativa La Pampa

MTE – UTEP

La Comunitaria

Movimiento de Pueblos y Naciones Originarios en Lucha

FRENTE PERONISTA BARRIAL

PTP – Partido del Trabajo y del Pueblo

PCR – Partido Comunista Revolucionario

JCR – Juventud Comunista Revolucionario

Agrupación Barrial Williams Cook

CTA Autónoma La Pampa

