Ahora, denuncian apremios en la Seccional Tercera

Un hombre contó anoche a Plan B Noticias que fue maltratado en la comisaría que tiene jurisdicción en el centro de la capital pampeana.

El domingo a las 16 horas 3 personas fueron detenidas en Avenida San Martin por violar la cuarentena. Estaban a bordo de una camioneta, que se encontraba estacionada en la principal arteria céntrica. Golpes en la espalda, las manos, las piernas y la cabeza.









“Entiendo que estábamos hablando en la vereda, pero nada justifica que te caguen a palos. En todo momento colaboramos pero a mí me aplastaron la cara contra la pared, me tiraron al piso, me pisotearon y me golpearon”, relató a este medio.

“Es como que están buscando la posibilidad de demostrar que tienen el poder y te golpean por placer”, indicó.

Según relató “dos amigos pasaron por el frente de mi casa, los saludé y ya se iban. Pasaron unos pocos minutos hasta que cayó un patrullero. Se bajaron derecho a detenernos porque dicen que violábamos la cuarentena”.

“Eso lo entiendo, lo que no entiendo por qué te tienen que cagar a palos. Ninguno se resistió ni hizo nada, al contrario, quedamos a su disposición”, agregó.

Las imágenes hablan por sí solas: golpes en la cabeza, en la espalda, un hombro, las muñecas y los pies.

“Nos cagaron a palos. Les gusta pegar parece. Por las esposas, que las apretaron para que se me cortara la circulación, el brazo derecho lo tengo todo hinchado. Le s pedí que me las aflojaran pero no me dieron bola. No soltaron en horas de la tarde así, todos golpeados”, relató.

El relato se repite. Las personas que violan la cuarentena son detenidas en la calle y, en varios casos, son golpeados, pateados y maltratados.

Por ahora, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, avisó que no tomarán medidas contra los uniformados involucrados para “no cometer arbitrariedades”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, dijo que en esta situación no hay que creerle “ni a los policías, ni a las víctimas”.

Ambos funcionarios esperan que avancen las investigaciones del Ministerio Público Fiscal.

