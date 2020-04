Clausurarán las financieras que realicen cobros por ventanilla

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, dispuso por Decreto N° 704/20 que se controle y haga cumplir la disposición del Banco Central que regula el funcionamiento de entidades financieras, y sean clausurados cuando se verifique que realizan el cobro por ventanilla.

El mandatario instruyó al ministerio de Seguridad para que, a través de la policía, efectúe el control y la verificación de las normativas que el Banco Central emitió para regular el funcionamiento de entidades financieras, operadores de cambio, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, otros proveedores no financieros de crédito y empresas no financieras emisoras de crédito.









Con el objetivo de hacer preservar el aislamiento social, preventivo y obligatorio el Banco Central estableció que estos comercios puedan abrir sus puertas entre el 13 y el 17 de abril “para la atención al público en general, excepto para la atención por ventanilla”.

Operaciones por ventanilla

La medida se adoptó habida cuenta que en el primer día de vigencia de la disposición se advirtió, “con muchísima preocupación el quebrantamiento de la cuarentena”, ya que las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra y los proveedores no financieros de crédito efectuaron operaciones por ventanilla, como por ejemplo, el cobro en efectivo de distintas prestaciones. Esta actividad fue expresamente prohibida en la comunicación “A” 6958 del Banco Central.

Autoridades de aplicación

Para dar cumplimiento a la medida, la Policía Provincial podrá solicitar colaboración a las autoridades municipales de las localidades donde se realicen los procedimientos.

En caso de comprobarse el incumplimiento de la normativa se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Dirección de Comercio y Competitividad a los fines de poner en conocimiento a la Autoridad Monetaria Nacional.

