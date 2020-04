Adriana Winschel, dueña de Textil Santa Rosa, comercio ubicado en la calle Gil, también dialogó con Plan B Noticias sobre la situación actual para el sector comercial.

“Con esta medida estamos llamando la atención de las autoridades para que se agilice la ayuda a los comercios, porque nosotros no podemos cubrir nuestros gastos, abonar a proveedores, impuestos y alquiler, si no estamos vendiendo. La verdad es que es imposible”, explicó a Plan B.









“Entonces necesitamos ayuda, que el gobierno nos ayude. Nosotros colaboramos con la sociedad, teniendo cerrado para no infectarnos, pero no podemos cumplir con nuestras cosas”, dijo.

—¿Qué opinás de la línea de crédito del Banco de La Pampa que estaría a partir de hoy?

—Sirven los créditos, que nos van a ayudar a poder tirar un tiempo más y cubrir los gastos de abril, que son los que pagamos de marzo. Es un poco incierto, porque si la cuarentena continúa y si es probable que siga hasta mayo, es como que no hay mucha salida. Por más que te otorguen créditos, va a ser difícil la situación.

—¿Qué ayuda están pidiendo al gobierno?

—Créditos y que se flexibilice todas las cargas sociales y de impuestos que tenemos que pagar, porque si no trabajamos, no podemos pagar.

—¿Usted tiene una empleada o empleado?

—Tengo una empleada y le pude pagar el sueldo de este mes, pero en mayo, cuando tenga que pagar el sueldo de abril, ¿qué hago, está muy difícil la situación.

—Paga alquiler?

—Sí, pago alquiler. Lo que se está reclamando en este momento es la ayuda y que nos liberen de los impuestos. Estaríamos dispuestos a controlar todo el tema sanitario y a trabajar en horarios reducidos. La protesta de hoy es para que se agilice la ayuda.

—¿Cómo piensa abordar el tema del pago del alquiler?

—Tratando de conseguir un crédito, es la única manera. Y pedimos que nos flexibilicen la venta online, pero tampoco es el volumen que necesitamos de ventas diarias, para pagar todo lo que hay que pagar.

—¿Su clientela está acostumbrada a comprar por Internet?

—Y ahora la gente está mucho en la casa y volcando a las redes. No es lo mismo, no es lo que necesitamos para pagar mes a mes, ya un mes de atraso es terrible, no podemos tener tanto tiempo cerrado.

—La Cámara de Comercio pidió que los dejen abrir como DNI, como los banco, ¿qué le parece?

—Estaría muy bien. Cualquier forma de que nos dejen abrir, nos ayudaría, por lo menos para empezar a mover la cuestión económica. Siempre y cuando se priorice la salud, pero no hay salud si no hay economía, van de la mano las dos.

