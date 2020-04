Protesta de comerciantes: “pedimos que hagan cuarentena las cuentas”

Este lunes 13 de abril, un grupo de comerciantes empapelaron los frentes de sus negocios, en protesta por medidas paliativas para el sector, en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio que tiene paralizada la actividad comercial.

En una recorrida realizada por Plan B, se pudo observar que unos quince comerciantes se han sumado a esta iniciativa. Uno de ellos, en la calle Lagos y Avellaneda empapeló su negocio.









Lo mismo hizo el dueño de León Calzado, Damián Vega, quien dialogó con Plan B y detalló la situación por la que está atravesando. “Yo hace tres años que tengo comercio en el rubro de calzados y esta situación nos está perjudicando”.

“El mayor problemas que tenemos es que nos abrieron al clearing para cubrir los cheques, pero al no tener ventas, no podemos cubrir esos cheques. Por eso queremos que cierren el clearing hasta que esto pase y la idea sería que, cuando la pandemia pase, nos den uno o dos meses más”, explicó.

“El día que abrieron el clearing nos mató y hay muchos cheques rechazados. También estamos pidiendo llegar a un arreglo con lo que es alquileres y el tema de los sueldos. En marzo muchos comerciantes pudimos pagar los sueldos, gente que decidió cumplir con el empleado y no con los proveedores, pero esta cuarentena se va a seguir extendiendo”, dijo.

—¿Ustedes quieren abrir los comercios?

—No, no es que queremos abrir los comercios. Lo que queremos es hacer la cuarentena, no trabajar, quedarnos en casas y que las cuentas también hagan su cuarentena. Que no me descuente el banco los préstamos que renovamos los comerciantes, que el gobierno nos da a través del Banco de La Pampa y con una tasa baja.

Además, queremos que nos den un plazo para el pago de tarjetas y estamos esperando la tasa cero para empleados de comercio, que no está vigente, ni los préstamos del 17%. Todo esto nos va a endeudar, pero no queremos endeudarnos más. Y estamos en cuarentena y recibimos impuestos municipales. Y este mes volveremos a pagar impuestos y no estamos trabajando, lo que pedimos es que hagan cuarentena a las cuentas.

—¿Han hablado con los propietarios que les alquilan los locales?

—No. Algunas inmobiliarias están cerrada y otras han mandado el número de cuenta para que les paguemos el alquiler. Los alquileres en el centro son caros. Te cuesta pagar un mes, imagínate deber dos meses.

—La Cámara de Comercio pidió que los dejen abrir por DNI, ¿qué te parece?

—No. Es muy arriesgado abrir, ya el mismo presidente nos dijo que tenemos que estar en casa. Nosotros no buscamos abrir.

—¿Podés aguantar tres meses, por ejemplo?

—No, nadie aguantaría tres meses.

—¿Cuántos comerciantes se han unido?

—En el grupo hay más de 15 comerciantes y anoche se ha sumado la gente de San Rafael, en Mendoza y pensamos que a lo largo de la semana se sumarán más provincias. La idea es hacerlo hoy y quizás repetirlo en la semana, miércoles o jueves.

—¿En tu caso cuántos empleados tenés?

—Yo no tengo empleados, tenía hace dos años un empleado. No es que uno no puede estar tres meses sin vender y aguantar, pero ya veníamos de una crisis y eso es lo que más nos mató. Yo inclusive venía a trabajar los feriados, por más que vendiera uno o dos pares de zapatillas y eso me servía. ¿Te imaginás un mes cerrado? Yo tengo que cubrir cheques. Este negocio lo hicimos con la familia y lo estamos pagando. Dentro de todo, arreglaré con los proveedores y me endeudaré. Hay otros comerciantes que no saben cómo le pagarán los sueldos a los empleados.

—¿Han consultado por los planes del Banco de La Pampa?

—Tenemos turno esta semana. Yo tengo turno mañana y veremos qué me dicen, pero todavía no hay nada. Lo que más pedimos es eso: no se pueden pagar los cheques, AFIP, Ingresos Brutos, porque no hay ingresos. Y yo no puedo vender prácticamente nada online. Nosotros queremos cuidarnos, respetar las decisiones del Presidente, del Gobernador y del Intendente de la cuarentena, pero el tema es que no podemos seguir afrontando los gastos, por eso queremos también que el clearing haga la cuarentena y no me lleguen impuestos.

