Lovera: “Debemos frenar los despidos y ayudar al control del aumento de precios”

El senador y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, se refirió a la reunión virtual que tuvieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, donde destacó que “hay que trabajar en un nuevo pacto social”.

Se realizó la reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con cuarenta y siete representantes presentes de la Cámara Alta y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.

Respecto a la reunión, Lovera señaló que “El ministro resaltó que los objetivos de las medidas dictadas por el gobierno tienen como pilar fundamental la protección de la salud de la población, del nivel de empleo y de los ingresos de los trabajadores”.

“Entiendo que ese orden de prioridades describe las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional desde su cartera. También remarcó la importancia de las herramientas implementadas desde otras áreas, como por ejemplo desde ANSES, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Productivo; con los que se trabaja mancomunadamente para que la ayuda del Estado llegue a todos los sectores: trabajadores formales, beneficiarios de planes sociales y trabajadores informales”.

-¿Cómo analiza la salida de esta crisis sanitaria global?

-Vamos a salir adelante entre todos, con la solidaridad de todos. Tenemos que concentrarnos en la lucha contra el virus evitando el egoísmo. Son tiempos de generosidad. Todo acto de egoísmo representa una lucha adicional que deberíamos evitar. Debemos frenar los despidos de trabajadores y trabajadoras y, entre todos, ayudar al control del aumento de precios. El presidente fue muy claro cuando confirmó que todos vamos a ser asistidos por el Estado Argentino, y las empresas deben ser asistidas para que puedan sobrevivir sosteniendo a sus empleados. Junto con ellas, las familias que dependen de los ingresos que producen con su trabajo. Al virus, lo vencemos con aislamiento; a los egoístas, con solidaridad.

-¿Cómo cree que esto pueda consolidarse en la práctica?

-Hoy debemos trabajar en un nuevo pacto social para el mundo del trabajo, pidiéndoles a empresarios, comerciantes y PyMEs que sostengan los empleos con la colaboración del Estado en esta coyuntura, para después contar con un compromiso pleno de sus trabajadores y trabajadoras que, junto a las instituciones sindicales, van a ayudar colaborativamente a mantener y a recuperar la solidez de cada empresa que decaiga en esta crisis presente.

-¿Cambiará la configuración económica del mundo?

-Cuando esta pandemia pase, la economía va a cambiar totalmente. Se va a librar una renovada pelea con las corporaciones mundiales. Estado, empresarios, comerciantes, PyMEs, trabajadores y trabajadoras debemos estar unidos. Solo estando unidos vamos a ser capaces de reconstruir una nueva economía equitativa y equilibrada.

-¿Cómo se imagina que podemos lidiar con estos momentos tan complejos desde lo económico y desde lo humano?

-Las cosas no están bien. Y se espera que con el desarrollo natural del virus esta pandemia se profundice. Nuestra meta es aplanar la curva de contagio y estoy convencido que estamos en buen camino para eso. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en reducir el impacto de la enfermedad aun cuando hoy tengamos que sufrir las restricciones que el aislamiento representa. No hay modo de buscar un plan ideal porque estamos sumergidos en uno de los peores momentos globales de la historia reciente. Debemos permanecer atentos y trabajar para que, solidariamente, todos estemos lo mejor posible. Estamos en un escenario completamente imprevisto y no la estamos pasando bien, pero cada día trabajamos para darle algo de previsibilidad a esta situación de crisis inédita. Los servicios, en este momento, aún con restricciones, debemos colaborar todos para mantenerlos. El trabajo de hoy es para que nos provoque el menor daño posible. Cuando todo esto pase tendremos que tener listas nuevas estrategias para desarrollarnos y volver a crecer.

