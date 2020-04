Luciano di Nápoli a comerciantes: “lo más prudente es hacerle caso a las autoridades sanitarias”

El intendente santarroseño llamó a la comunidad a quedarse en sus viviendas. Preocupa la estrepitosa caída de la recaudación municipal. Por asistencia para sectores más necesitados, se puede llamar al WhatsApp 2954 329606.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, afirmó conocer la situación por la que atraviesa el comercio, en el marco de la pandemia por el COVID-19 y adelantó que por ahora, el horario comercial será el mismo, de 7 a 20 horas.

Por otra parte, señaló que se sigue analizando la situación día a día. “Este tema tiene mil aristas que aparecen diariamente. Por ahora la cuestión comercial está habilitada de 7 a 20 horas y se evalúan un montón de situaciones”, dijo en declaraciones radiales.









“Hay comerciantes que no venden y otros que lo hacen a través de cadetería. Pero también hay cuestiones que escapan al municipio y tienen que ver con disposiciones provinciales y nacionales que hay que seguir acatando. He visto con buenos ojos las medidas del gobierno provincial y el Banco de La Pampa para que los comerciantes puedan salir de esta situación”, manfiestó.

“Lo más prudente en esta situación es hacerle caso a las autoridades sanitarias y venimos trabajando muy bien con el gobierno provincial, con el ministro de Salud, aplicando todas las medidas, que han sido avaladas y charladas con el gobierno provincial”, resaltó a periodistas de Radio Noticias.

El intendente señaló que está preocupado y ocupado por la situación actual. “Desde el punto de vista sanitario, estamos bien y se ha logrado hasta el momento tener una baja de los casos, por lo cual es muy importante”, dijo en referencia a la cifra de casos del COVID-19.

“Desde el punto de vista económico y social, muy preocupado y ocupado. Estamos tratando de buscar soluciones a las consecuencias laterales de la pandemia, sobrellevándola y poniendo energía para que esto pase lo más rápido posible”, agregó.

En referencia a las tareas de asistencia, di Nápoli dijo que “desde el 20 de marzo, veníamos con el tema del control y desde ese día en adelante (cuando se declaró la cuarentena), lo que rebalsó fue la cuestión social, que en principio se está trabajando muy fuertemente en la asistencia. Hemos entregado casi 11.000 refuerzos alimentarios y con logística hemos logrado llegarle a un montón de familias pampeanas. Hay que recordar que cada refuerzo implica una ayuda a tres o cuatro personas es decir que hablamos de cerca de 35.000 personas”, destacó el intendente.

Consultado sobre qué contienen los refuerzos alimentarios, di Nápoli enumeró a productos secos como fideos, harina arroz, lentejas, azúcar y yerba, entre otros productos. “A eso se le sumó la verdura con productores locales, que por supuesto n o alcanza y además hemos tenido la ayuda de la Asociación Agrícola Ganadera, con la donación de carne, que hemos ido incorporando. Se vienen haciendo faenas semanales, agregando la carne a la gente que asistíamos en los comedores y también al resto de refuerzos alimentarios que entregamos”, dijo.

Por otra parte, di Nápoli reconoció que ha caído estrepitosamente la recaudación de tasas municipales y apeló a quienes puedan pagarlas, que hagan un esfuerzo solidario y reconoció que costará pagar los salarios de las y los empleados municipales. “Tenemos habilitados todos los medios de pago digitales, como Pampa Pago, Home Banking, para que la gente pueda pagar sus impuestos. Ya era preocupante el tema de la recaudación y ahora lo es más”, dijo.

“Los comerciantes no van a poder pagar los sueldos y la verdad es que yo pienso en lo mismo. Tenemos cerca de 2000 empleados y será muy complejo pagar los sueldos en estas condiciones. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos. Primero sanitaria, está la salud y el cuidarnos, que hagamos lo que tenemos que hacer: higienizarnos y quedarnos en casa, básicamente. Y después, en la medida que se pueda, cumplir con las obligaciones que tenemos todos, con el pago de los impuestos”, agregó.

Consultado sobre el proyecto de Máximo Kirchner, para gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, calificó como saludable la propuesta.“La propuesta que ha hecho Máximo es interesante, sobre todo porque se viene planteando en los países centrales también. Hay quienes ganaron en los últimos años, cuadruplicaron su capital y me parece que todos tenemos que ser solidarios todos, como lo están haciendo un montón de sectores de la sociedad. En ese sentido, está buena la iniciativa”, dijo.

“Hoy por hoy la prioridad es cuidar a la gente, darle de comer a quienes no puedan comer, cumplir las obligaciones que tenemos como empleadores. Nosotros intentamos asistir a todo el mundo, por eso le pedimos que nos sigan escribiendo al WhatsApp, 2954329606, que nos pidan ayuda. Nosotros hacemos entrecruzamiento de datos para saber si se recibe algún otro beneficio, no para no dar ayuda, sino porque obviamente para definir la urgencia, de quien no recibe absolutamente nada, de aquel que ya la recibe”, dijo. “Puede que haya retraso”, reconoció.

Por otra parte di Nápoli agradeció el apoyo de la comunidad con gestos solidarios y de instituciones como el Ejército. “A la gente que quiere colaborar, yo les pido, quédense adentro, quédense en casa, circulemos lo menos posible”, agregó.

Por último, consultado en cuánto fue la disminución de la recaudación, di Nápoli dijo conocer el dato preciso. “En los últimos cuatro días de marzo, cuando se estimaban recaudar 15 millones de pesos, se recaudó uno y medio. Eso ocurrió en los cuatro últimos días de marzo, no sé cómo será en abril. Por eso apelamos al esfuerzo de todos”.

“La situación es durísima. Ya era complicada en diciembre, pero sabíamos a qué veníamos. Estamos trabajando muy bien, con mucha entereza, energía y mucho acompañamiento”, cerró.

